Антон Марчинский рассказал, почему сорвался трансфер Кузнецова в «Нефтехимик»

Спортивный директор нижнекамского клуба объяснил, почему сделка со звездным нападающим не осуществилась

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский в интервью «Реальному времени» рассказал, почему сорвался трансфер нападающего Евгения Кузнецова в нижнекамский клуб.



— Одним из громких трансферов «Нефтехимика» в это межсезонье мог стать приезд нападающего Евгения Кузнецова. Почему не получилось завершить сделку до конца?

— Мы обозначали условия стороне Евгения Кузнецова, которые могли предложить. Наше предложение действовало до первого августа, мы ждали ответа. Когда в последний раз мы созвонились, нам сказали: в «Нефтехимике» Кузнецова не ждать.

— Насколько я правильно понимаю, что предложение «Нефтехимика» по финансам не увеличилось с того момента, как его обозначили впервые?

— Да, все верно. Предложение не увеличивалось по деньгам с момента, как оно было направлено.

— Игорь Гришин, тем не менее, хотел его все-таки видеть в составе?

— Да, хотел, но и Игорь Владимирович четко понимал, какие условия клуб может предложить Кузнецову. Мы с ним разговаривали на этот счет, и он с пониманием отнесся.

Евгений Романов