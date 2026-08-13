Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х100 м вольным стилем на ЧЕ

Российский квартет уступил победителям из Венгрии всего 0,09 секунды

Фото: Динар Фатыхов

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже мужская эстафетная команда России финишировала второй на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем. В составе сборной выступали Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев.

Российские пловцы показали результат 3 минуты 10,12 секунды, уступив победителям, венгерской команде, всего 0,09 секунды. Бронзовую награду завоевала сборная Хорватии с результатом 3 минуты 11,08 секунды.

Таким образом, российские спортсмены довели общее число медалей на турнире до 21. На данный момент в копилке сборной 7 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград.

Ранее женская сборная России по плаванию завоевала бронзовые медали в эстафете 4×100 метров вольным стилем на чемпионате Европы в Париже. Россиянки уступили золото сборной Нидерландов и серебро команде Италии.

Вадим Вахрушев