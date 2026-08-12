Егор Корнев стал вторым на ЧЕ в Париже с рекордом России

В активе сборной России 19 наград, включая 7 золотых

Фото: Динар Фатыхов

В Париже продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. В финальном заплыве на 100 метров вольным стилем Егор Корнев показал второе время. Его результат — 46,74 секунды, это новый рекорд России.

Золото досталось румынскому пловцу Давиду Поповичу, который финишировал с рекордом турнира — 46,56 секунды. Третьим стал представитель Венгрии Криштоф Милак (46,87).

Всего в копилке российских спортсменов на текущем чемпионате 19 медалей: семь золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых. Ранее Корнев уже побеждал на турнире — он стал лучшим на дистанции 50 метров баттерфляем.

Ранее Руслан Терновой стал чемпионом Европы по прыжкам с десятиметровой вышки, набрав по сумме шести прыжков 524,20 балла.

Вадим Вахрушев