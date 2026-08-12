Российские пловчихи взяли бронзу в эстафете 4х100 м вольным стилем на ЧЕ

Первое место заняли пловчихи Нидерландов, вторыми стали итальянки

Фото: Динар Фатыхов

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже завершился финальный заплыв женской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем. Российская команда в составе Дарьи Клепиковой, Александры Кузнецовой, Алины Гайфутдиновой и Киры Манохиной показала результат 3 минуты 33,69 секунды, что принесло им третье место.

Золото досталось сборной Нидерландов, которая финишировала с результатом 3.31,89. Серебряные медали завоевала команда Италии, отставшая от победительниц на 1,3 секунды — 3.33,19.

Эта бронза стала 20-й медалью российских спортсменов на текущем первенстве. Ранее отечественные атлеты уже завоевали 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых наград.

Ранее Егор Корнев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в Париже на дистанции 100 метров вольным стилем, установив новый рекорд России — 46,74 секунды.

Вадим Вахрушев