С завода резинотехники зятя Равиля Зиганшина взыскали треть миллиарда рублей

«Дизал» — о фальсификации допсоглашения

Как выяснило «Реальное время», конкурсному управляющему обанкротившейся тюлячинской фирмы «Дизал» удалось взыскать треть миллиарда рублей с АО «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «Кварт». Хотя в своем иске к заводу, которым владеет Тимур Зайнутдинов — зять известного татарстанского строителя Равиля Зиганшина, он требовал 350 млн рублей долга, 107,9 млн процентов за пользование займом и штраф в 200 тысяч. Третьим лицом к спору привлекли «Таткомплект» и владельца завода резинотехники.

Когда начали рассматривать дело, представитель «Дизала» заявил о фальсификации третьего допсоглашения к договору займа и просил проверить этот документ на достоверность в случае отказа «Кварта» исключить соглашение из числа доказательств. Конкурсник фирмы предлагал вызвать и допросить как свидетелей, подписавших документ, Тимура Наилевича Фахретдинова и Рафаэля Равилевича Галимова. А если и этого будет недостаточно — назначить и провести комплексную техническую и почерковедческую экспертизы.

Сторонам спора разъяснили уголовно-правовые последствия заявления, а в январе производство по делу приостановили до принятия решения по обособленному спору — как раз о признании недействительным того самого третьего дополнительного соглашения. В феврале заявление «Дизала» удовлетворили, признав его недействительной сделкой, и в мае возобновили разбирательство. Представители «Таткомплекта» и Тимура Зайнутдинова на заседание не явились, хотя были о нем извещены. Представитель «Кварта» иск не признал.

Заводом резинотехники владеет Тимур Зайнутдинов — зять известного татарстанского строителя Равиля Зиганшина. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Треть миллиарда рублей в пользу «Дизала»

История возникновения долга начинается в мае 2018 года, когда стороны заключили договор займа. «Кварт» занял у «Дизала» 400 млн рублей под 8% годовых. Завод резинотехники обязался вернуть сумму в срок до 28 декабря 2018 года. За нарушение срока возврата полагался штраф в размере 0,05% от суммы договора. Согласно представленной выписке, «Дизал» перечислил 350 млн рублей «Кварту». Но вскоре первым допсоглашением к договору стороны изменили срок возврата займа на 5 сентября 2020 года, а уплаты процентов — на ноль. Также изменили пункт договора, по которому уплата займа и процентов производится в конце срока и не может быть возвращена заемщиком досрочно.

Вторым допсоглашением стороны изменили пункт договора в редакции первого допсоглашения, указав, что сумма займа может быть погашена досрочно, а также частями, по усмотрению заемщика. Указали, что заемщик вправе вернуть сумму займа до наступления срока возврата, а также начисленные проценты.

Впрочем, в установленный договором срок «Кварт» долг так и не вернул, а «Дизал» обанкротился — в прошлом феврале в отношении него ввели процедуру конкурсного производства. Тогда же назначенный судом конкурсный управляющий направил компании Тимура Зайнутдинова претензию с требованием вернуть заем, проценты и уплатить штраф, а когда она осталась без ответа — обратился в суд.

«Кварт» занял у «Дизала» 400 млн рублей под 8% годовых. скриншот realnoevremya.ru сайта yandex.ru/maps

Представители «Кварта» возражали против требований, заявив, что частично погасили заем согласно взаиморасчетам на сумму 76 млн рублей через «Таткомплект», в связи с чем сумма долга составила 274 млн. Кроме того, указали, что проценты с суммы займа в 350 млн подлежат начислению за период с 24.05.2018 по 14.06.2018 и составляют в сумме 1,7 млн рублей. А что касается третьего допсоглашения — им были внесены изменения, согласно которым денежные средства были предоставлены заемщику на беспроцентной основе. Последним днем начисления процентов по договору является 30.09.2018. Не согласились в «Кварте» и с размером штрафа.

Но суд, исследовав материалы дела, решил частично удовлетворить требования «Дизала». Поскольку есть достаточно доказательств перечисления заемщику 350 млн рублей, а обязательство по возврату суммы он исполнил не в полном объеме. В итоге поручил взыскать с «Кварта» в пользу «Дизала» долг в сумме 274 млн, проценты на 84,76 млн и штраф в 175 тысяч рублей.



Василя Ширшова