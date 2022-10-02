Управление ФНС по Татарстану подало иск о признании ООО «Гемонт» банкротом

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

«Реальное время» выяснило, что Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану подало иск в Арбитражный суд РТ о признании татарстанской дочки турецкой компании Gemont, ООО «Гемонт», банкротом. Соответствующий иск зарегистрирован 29 сентября 2022 года.

Сумма исковых требований превышает 1 миллиард рублей.

За несколько дней до этого нижнекамская полиция объявила в розыск экс-директора компании Акташа Мухиттина. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов» (ст. 199 ч. 2 п. б УК РФ).

Акташ Мухиттин. Фото: vk.com/nkmvd

Вместе с этим еще в середине июня появилось сообщение о том, что «Гемонт» планирует подать заявление о банкротстве самостоятельно.



Напомним, в конце мая у ООО «Гемонт» в Нижнекамске сменился гендиректор. Вместо Акташа Мухиттина завод возглавил Хайдар Керим Четин.

А в начале июня СИБУР решил расторгнуть контракт с «Гемонтом» по строительству установки этилена ЭП-600 на ПАО «Нижнекамскнефтехим» из-за того, что подрядчик не сможет вести работы по графику. Данное решение принято с целью сохранения плановых сроков строительства, а расторжение контракта будет завершено в течение месяца.



«Гемонт» основан в 1991 году. Среди других проектов, реализованных компанией, — проект гидроочистных сооружений ТАНЕКО, проект модернизации КГПТО «ТАИФ-НК» и другие.

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Артем Гафаров