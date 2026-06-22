Взять на борт: выходец из «Стелла-К» пошел поднимать КЭТЗ

Николай Колесов подобрал гендиректора завода из числа опытных производственников, занимающихся вертолетной техникой

Казанский электротехнический завод, оказавшийся в затруднительном положении, передали в руки «вертолетчика» Александра Соколова из «Стеллы-К». На посту первого заместителя гендиректора он отвечал за модернизацию боевых вертолетов Ми-28 и Ка-52, участвующих в СВО. Теперь ему предстоит переориентировать КЭТЗ с корабельных систем госопознавания «свой-чужой» на выпуск бортовых радиолокационных систем для вертолетов. По словам собеседников «Реального времени», он один из немногих из команды топ-менеджеров Николая Колесова, кто знает дело. Подробнее — в материале издания.

Технарь вместо финансиста: почему Николай Колесов снова сменил руководство КЭТЗ

В Казанском электротехническом заводе, выполняющем гособоронзаказ на оснащение боевых кораблей ВМФ РФ, очередная смена руководства. Временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Александр Соколов, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». По официальным данным, он приступил к исполнению обязанностей руководителя с 18 июня этого года.

До этого назначения Александр Соколов работал первым заместителем гендиректора «Стелла-К», рассказали в отрасли. Отвечал за весь цикл ремонта и модернизации боевой вертолетной техники. Речь идет о вертолетах Ми-28 и Ка-52, которые участвуют в СВО. «Он имеет высшее радиотехническое образование и много лет проработал в вертолетостроении, что по нынешним временам большая редкость. Одним словом, технарь», — рассказал собеседник «Реального времени». В кадровой службе «Стелла-К» подтвердили факт повышения Соколова, но не стали раскрывать обстоятельств и его профессиональную карьеру.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Александр Соколов сменил временно исполняющего обязанности гендиректора Дмитрия Владимирова, назначенного в феврале этого года. Тот пришел на КЭТЗ с позиции финансового директора казанского АО «Завод Элекон». Но проработал недолго — с 12 февраля по 17 июня 2026 года, следует из «СПАРК-Интерфакс». Главный минус заключался в том, что он не имеет технического образования и недостаточно разбирается в особенностях производственных процессов, рассказали в отрасли. «На заводах устали от финансистов», — в сердцах высказался один из собеседников «Реального времени». Имелось в виду, что в процессе сборки авиационной техники часто возникают непредсказуемые моменты, поэтому посчитать до рубля, как на бумаге, не получится. В этом смысле Александр Соколов является противоположностью.

Вообще, оба топ-менеджера являются выходцами из частных оборонных предприятий, находящихся под контролем семьи Николая Колесова. Информационная закрытость вокруг кадровых решений, судя по всему, связана не только со спецификой завода. Вероятно, собственники сомневаются в успешном прохождении испытательного срока назначенцами, поэтому надолго оставляют с приставкой «временно исполняющий».

Чужой среди своих?

Казанский электротехнический завод — единственный в стране производитель систем госопознавания «свой-чужой» для военно-морских судов ВМФ РФ. С началом СВО завод имел шансы существенно нарастить объемы выпуска аппаратуры опознавания большой мощности морского и наземного базирования.

Но взлета не получилось. С февраля 2023 года руководство предприятием доверили Виталию Вецину, приехавшему в Казань с тамбовского завода «Электроприбор». По итогам 2025 года выручка КЭТЗ упала в 4 раза — до 2 млрд рублей, были закрыты цеха, работники из-за низкой заработной платы разбежались по другим предприятиям, рассказывали собеседники «Реального времени».

— Ну надо управлять, когда у большинства предприятий ОПК выручка подскочила в разы, а у КЭТЗ — упала, — возмущались в отрасли. Впрочем, члены совета директоров объясняли спад тем, что корабельные системы госопознавания не приносят предприятию дохода, а количество строящихся судов уступает масштабам выпуска авиатехники.

С корабля — в небо

В результате было принято решение для КЭТЗ переориентировать производство с корабельных систем на бортовые системы для авиатехники, рассказывал ранее «Реальному времени» один из членов совета директоров. Он объяснил тем, что КОМЗ, «Элекон», «Стелла-К» и «Рычаг» ориентированы на выполнение гособоронзаказа для воздушной техники, а КЭТЗ оставался единственным, кто работал на ВМФ и считался как бы непрофильным. Поэтому задача по интеграции в цепочку производителей-поставщиков авианавигации стала еще острее.

Скриншот Минобороны

Поиски нового руководителя велись полгода. «Когда завод неинтересный, то и директором никто быть не хочет, понимаете? Перспектив как бы нет», — поделился один из собеседников «Реального времени». В итоге выбор был сделан в пользу Александра Соколова. Связаться с ним не удалось.

Судя по его профилю, завод попытаются развернуть в сторону вертолетостроения и наладить кооперацию со «Стелла-К». Это частное предприятие давно занимается производством бортового комплекса обороны (БКО) «Президент-С» для вертолетов, а также переоснащением техники путем установки новых систем.

Вертолетов больше, выпускают быстрее, а судов мало и строят долго

Переориентация КЭТЗ объясняется тем, что количество выпущенных вертолетов в любом случае будет больше, чем судов. Согласно комплексной программе развития авиаотрасли России, к 2030 году должно быть построено 765 вертолетов, большая часть новых машин придется на модификации Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ. По сообщениям Рособоронэкспорта, на мировом рынке востребованы разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П.

— Если КЭТЗ обладает компетенциями в области систем «свой-чужой», то, вероятно, они уже занимаются модернизацией подобного оборудования для боевых вертолетов, в первую очередь Ка-52 и Ми-28Н, — отмечает Андрей Величко, руководитель портала «Авиация России».

Он поясняет, что «уязвимые моменты, выявленные в ходе применения на СВО, оперативно передаются в промышленность для улучшения вертолетной техники». По мнению Величко, бортовое радиоэлектронное оборудование включает в себя прицельные системы, радионавигацию, системы управления полетом и вооружением. «Учитывая, что глава «Вертолетов России» ранее работал в КРЭТ, не исключено, что часть заказов, возможно, не самых критических, будет передана этому новому подразделению», — добавляет он.

