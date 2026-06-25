Стройка мегаСИЗО в Казани обернулась спором на миллиарды и банкротством подрядчика

Причиной краха в «Арми Групп» назвали долг Владимира Казилова в 1 млрд рублей, но он подал встречный иск на 2,5 млрд

Фото: Реальное время

В Казани объявили банкротом компанию «Арми групп», работавшую субподрядчиком на стройке нового СИЗО. Директор и владелец общества Валерий Павлов винит генподрядчика «Евростройхолдинг+» в том, что ему не доплатили за работу 1 млрд рублей. Это привело к просрочке платежей контрагентам и, как следствие, краху предприятия. В ответ компания Владимира Казилова заявила, что полностью оплатила фактически выполненный объем работ, а строительство шло в рамках гособоронзаказа. ЕСХ+ направил встречный иск на 2,5 млрд рублей, по его инициативе должника сейчас проверяют правоохранительные органы на предмет целевого использования бюджетных средств. Мнения сторон выслушало «Реальное время».

Объем и стоимость работ на стройке СИЗО оценят эксперты

Как рассказали «Реальному времени» представители «Арми Групп», проблемы у компании начались вскоре после завершения работ по строительству нового СИЗО в Казани за 5,8 млрд рублей. Субподрядчик обвиняет генподрядчика «Евростройхолдинг+» в неоплате выполненных работ и требует 1 млрд рублей. Однако в компании Владимира Казилова иск не признают.

— Судья поставил перед сторонами вопрос о том, что необходимо провести строительную экспертизу. Направлен запрос в экспертное учреждение, и сейчас решается, кто будет ее проводить, а также какие вопросы следует поставить перед экспертами. Мы предложили свои вопросы: определить объем и стоимость выполненных работ. «Евростройхолдинг+» на последнем заседании еще порядка восьми дополнительных вопросов набросал, — сообщил представитель «Арми Групп», генеральный директор юркомпании «А2К Лигал» Александр Кольцов.

Реальное время / realnoevremya.ru

В свою очередь, компания Владимира Казилова подала встречный иск на 2,5 млрд рублей. Требование пока не рассмотрено. Суд постановил назначить заседание после вынесения решения о признании «Арми Групп» банкротом или введения следующей процедуры в рамках банкротного процесса. Что и произошло: на днях компанию объявили финансово несостоятельной.

«В Евростройхолдинге+» считают: поскольку у них гособоронзаказ, значит, и у нас тоже»

Новый следственный изолятор УФСИН в Казани на 1 000 человек с общей площадью застройки более 21 тысячи кв. м сдали прошлым летом. На территории СИЗО построили контрольно-пропускной пункт (КПП), административное здание, шесть режимных корпусов, отдельный корпус для проведения длительных и краткосрочных свиданий, включающий прачечную, кухню и столовую, гараж, продовольственный и вещевой склады, корпус кинологической службы, городок для подготовки личного состава изолятора с полосой препятствий и площадкой для строевой подготовки, спортивный корпус для сотрудников, оснащенный тиром, тренажерным залом и залом для борьбы.

Объект возвели в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018—2026 годы)». Сюда из комплекса Тюремного замка на улице Япеева, 16 переехало СИЗО-1. Субподрядчик Владимира Казилова заявил, что выполнил работы в новом изоляторе на 3,9 млрд рублей, но ему заплатили только 2,9 млрд рублей. В суде генподрядчик ссылался на ограничения по смете в рамках гособоронзаказа.

— В «Евростройхолдинге+» говорят, что заключили с заказчиком госконтракт в рамках гособоронзаказа. С нами, как с субподрядчиками, они заключили, по нашему мнению, обычный договор, потому что в нем нет ссылки на ГОЗ. Но они считают: поскольку у них гособоронзаказ, значит, и у нас с ними тоже. Заявили, что им срезали финансирование по результатам государственной экспертизы. И то, что им срезали, — это как раз те деньги, на которые мы претендуем, поэтому они платить нам не будут, — сообщил Кольцов.

По его словам, «Арми Групп» выполнила достаточно большой объем работ на строительстве нового изолятора — строительно-монтажных и отделочных. Но по причине не полностью оплаченного подряда она не смогла рассчитаться со своими контрагентами, что и привело компанию к краху. «Поскольку «Евростройхолдингу+» срезали финансирование, они нам не заплатили, мы не заплатили своим подрядчикам, и эта цепочка привела к банкротству», — пояснил юрист.

«Евростройхолдинг+»: идет проверка «Арми Групп» на предмет целевого использования средств

В «Евростройхолдинге+» на запрос издания сообщили, что не признают требования «Арми Групп» и считают их необоснованными, так как договор заключен в рамках исполнения госконтракта от 05.07.2022 года между УФСИН России по РТ и компанией в соответствии с Федеральным законом " О государственном оборонном заказе». При этом «Арми Групп» не согласна с тем, что окончательная цена договора сформирована на основании КС-2 и КС-3 в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей госэкспертизу, и считает возможным применение коммерческих расценок.

— ООО «Евростройхолдинг+" считает требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению, поскольку ООО «Арми Групп» представило в суд документы, составленные с нарушением условий договора подряда, а также норм действующего законодательства РФ. Окончательную точку в данном вопросе может поставить только суд, который, безусловно, будет учитывать допущенные ООО «Арми Групп» нарушения, — говорится в письме в редакцию за подписью Владимира Казилова.

В компании обратили внимание, что «полностью исполнили обязательства в части оплаты фактически выполненного ООО «Арми Групп» объема работ». Отметили, что субподрядчик признан банкротом и, учитывая его задолженность перед «Евростройхолдингом+ в размере 2,5 млрд рублей, обратились в суд с заявлением о включении в список кредиторов должника.

— Кроме того, в настоящий момент правоохранительными органами проводится проверка в отношении ООО «Арми Групп» по заявлению ООО «Евростройхолдинг+" относительно целевого использования федеральных бюджетных средств при производстве строительно-монтажных работ, выполненного объема и предъявления его к сдаче. Указанным доводам также будет дана соответствующая правовая оценка, — сообщил Владимир Казилов.

Субподрядчика СИЗО объявили банкротом, не дожидаясь решения подрядного спора

Процедуру банкротства ООО «Арми Групп» годом ранее инициировал «РемСтройМост», которому субподрядчик казанского мегаСИЗО задолжал более 80 млн рублей. В ноябре 2025 года заявление признали обоснованным, и на предприятии должника ввели наблюдение. Временным управляющим утвердили Алмаза Авзалова.

В мае этого года прошло первое собрание кредиторов. Участники приняли решение ходатайствовать о введении конкурсного производства и утвердили Авзалова конкурсным управляющим. В своем отчете он сообщил, что общая сумма требований кредиторов в реестре субподрядчика СИЗО составила 266,7 млн рублей, а балансовая стоимость его имущества — 2,3 млрд рублей, рыночная — не оценивалась.

В суде компания «Арми Групп» просила приостановить производство по банкротному делу до вынесения решения по подрядному спору. Указала, что при положительном исходе сможет погасить все требования и стабилизировать финансово-экономическое положение предприятия. Заявила также, что конкурсный управляющий в этом не будет заинтересован, поскольку только директор должника — Валерий Павлов — обладает всей информацией по делу и только он может объективно доносить ее до суда.

Но этот довод отклонили, поскольку Павлов одновременно является единственным участником предприятия, а следовательно, лицом, участвующим в деле, в связи с

чем не лишен права контролировать деятельность конкурсного управляющего. Суд решил, что конкурсное производство не помешает взысканию дебиторской задолженности и расчетам с кредиторами. Поэтому отклонил ходатайство должника, указав, что «Арми Групп» не обладает достаточными средствами и персоналом для производственно-хозяйственной деятельности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заявление о банкротстве субподрядчика СИЗО удовлетворили и ввели конкурсное производство на шесть месяцев до 6 декабря 2026 года.

ЕСХ+ отказали в снятии запрета на отчуждение имущества

Параллельно с решением о банкротстве Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре вынес решение по жалобе «Евростройхолдинга+» в связи с запретом на отчуждение недвижимости и регистрацию транспортных средств. Введения обеспечительных мер добился Алмаз Авзалов, намереваясь привлечь Валерия Павлова и компанию Владимира Казилова к субсидиарной ответственности по долгам «Арми Групп».

ЕСХ+ из года в год собирает львиную долю господрядов на крупных татарстанских стройках. Среди его знаковых объектов, помимо нового следственного изолятора, также значатся восстановление собора Казанской иконы Божией Матери, ИТ‑парк им. Рамеева, реконструкция Казанского цирка, реставрация Присутственных мест Кремля.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее в рамках банкротства «Арми Групп» у ЕСХ+ также арестовывали счета и имущество, но тот арест удалось снять. Затем он попытался отменить и запрет на сделки с недвижимостью и транспортом. Заявляя об отсутствии необходимости в принятии этих мер, генподрядчик строительства СИЗО ссылался на свое стабильное финансовое положение. Представил сведения о наличии у него активов на сумму свыше 35 млрд рублей, указал, что кредиторская задолженность составляет 16 млрд, а выручка за 2024 год — 27 млрд.

За прошлый год, правда, компания показала снижение оборота до 24,7 млрд и существенное сокращение чистой прибыли до 80,9 млн. Кроме того, как уже рассказывало «Реальное время», на прошлой неделе в структуре собственности «Евростройхолдинга+» произошли серьезные изменения — половину многомиллиардного бизнеса Владимир Казилов переписал на одного из своих топ-менеджеров — директора по строительству Руслана Насырова.

Василя Ширшова / realnoevremya.ru

В своей апелляции компания указала на необходимость ежемесячно совершать платежи перед подрядчиками на сумму 100 млн рублей. У нее есть крупные контракты, где привлечено более 70 субподрядных организаций. В обоснование требований ЕСХ+ сообщил, что его финансовые дела безупречны, а Авзалов не доказал необходимость сохранения части обеспечительных мер. Арестованное имущество является ликвидными, используемыми активами, а запреты сделок с ним приведут к блокированию деятельности общества.

Однако самарский суд отклонил эти доводы и согласился с выводом суда первой

инстанции о необходимости сохранить запрет. Правда, счел необходимым указать сумму, в размере которой будут применены обеспечительные меры, — в пределах 596,7 млн рублей.