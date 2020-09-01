ГБУ Центр государственной кадастровой оценки
Общая информация
ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» создано 13 марта 2017 в соответствии с ФЗ «О государственной кадастровой оценке» от 03.07.2016 № 237-ФЗ и во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.02.2017 №53.
Уставной целью деятельности бюджетного учреждения является проведение государственной кадастровой оценки на территории Республики Татарстан.
Основные виды деятельности ГБУ «ЦГКО»:
- разъяснение результатов определения кадастровой стоимости (по тем категориям недвижимости оценку которых осуществляло ГБУ «ЦГКО»);
- предоставление сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости (по тем категориям недвижимости оценку которых осуществляло ГБУ «ЦГКО»);
- рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (по тем категориям недвижимости оценку которых осуществляло ГБУ «ЦГКО»);
- хранение копий отчетов и документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости;
- определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 №237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке»;
- определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 03.07.2016 №237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке»;
- сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости;
- хранение копий документов и материалов, используемых при определении кадастровой стоимости;
- предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информацию о данных рынка недвижимости;
- предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
- предоставление копий хранящихся отчетов и документов, сформированных в ходе определения кадастровой стоимости, а также документов и материалов, которые использовались при определении уполномоченным государственным органом по их требованию.
Руководитель — Хамзина Лена Ильдаровна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул.Парижской Коммуны, д.8 а/я 431
- Телефон: (843) 557-54-54
- Email: bti.rgup@tatar.ru
- Сайт: http://bti.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 01.09.2020