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ГБУ Центр государственной кадастровой оценки

Гос. ведомства

Общая информация

ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» создано 13 марта 2017 в соответствии с ФЗ «О государственной кадастровой оценке» от 03.07.2016 № 237-ФЗ и во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.02.2017 №53.

Уставной целью деятельности бюджетного учреждения является проведение государственной кадастровой оценки на территории Республики Татарстан.

Основные виды деятельности ГБУ «ЦГКО»:

  • разъяснение результатов определения кадастровой стоимости (по тем категориям недвижимости оценку которых осуществляло ГБУ «ЦГКО»);
  • предоставление сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости (по тем категориям недвижимости оценку которых осуществляло ГБУ «ЦГКО»);
  • рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (по тем категориям недвижимости оценку которых осуществляло ГБУ «ЦГКО»);
  • хранение копий отчетов и документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости;
  • определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 №237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке»;
  • определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 03.07.2016 №237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке»;
  • сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости;
  • хранение копий документов и материалов, используемых при определении кадастровой стоимости;
  • предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информацию о данных рынка недвижимости;
  • предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
  • предоставление копий хранящихся отчетов и документов, сформированных в ходе определения кадастровой стоимости, а также документов и материалов, которые использовались при определении уполномоченным государственным органом по их требованию.

Руководитель — Хамзина Лена Ильдаровна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, ул.Парижской Коммуны, д.8 а/я 431
  • Телефон: (843) 557-54-54
  • Email: bti.rgup@tatar.ru
  • Сайт: http://bti.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 01.09.2020


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