«Не выходит на связь»: РПН потребовал возбудить уголовное дело против скандального Urban University

Фото: Динар Фатыхов

Управление Роспотребнадзора по Татарстану потребовало возбудить уголовные дела против ООО «ЭдЭкс» — юрлица скандально известного татарстанского онлайн-университета Urban University, чьи студенты жаловались на обман при заключении договоров и не только. За прошлый год им вернули 87 млн рублей, но обращения продолжают поступать, причем не только из Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

«К сожалению, не все исполнители являются добросовестным»

15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей. За прошлый год в Управление Роспотребнадзора по Татарстану поступило около 19 тыс. обращений, из них 8,5 тыс. пришлись на вопросы защиты прав потребителей.



— 70% обращений касались вопроса оказания услуг, — рассказала руководителя ведомства Юлия Булатова. — С каждым годом вопросов у потребителей, с учетом того, что они становятся более осведомленными, появляется все больше и больше. К сожалению, не все исполнители являются добросовестным.

Явный пример здесь ООО «ЭдЭкс» — юрлицо татарстанского онлайн-университета Urban University, который базируется в Иннополисе и оказывает платные образовательные услуги в области IT. Напомним, с середины прошлого года в ведомство начали поступать жалобы. Студенты утверждали, что университет обещал трудоустройство после завершения обучения, однако условия договоров менялись после их подписания. Многие граждане брали кредиты для оплаты обучения, но столкнулись с проблемами при попытке расторгнуть договор и вернуть свои деньги. «После заключения договора существенные условия у данной организации менялись, и когда наши потребители принимали решения его расторгнуть, университет перестал выходить на связь», — пояснила замглавы РПН.

В прошлом году с помощью РПН студентам вернули 87 млн рублей, в том числе 4 млн — по итогам прямой линии. Обращения продолжают поступать — не только из Татарстана, но и других регионов России

— С этого года данная образовательная организация на наши вопросы, требования и запросы [не отвечает] и не выходит на связь. Мы со своей стороны констатировали вопросы наличия тех или иных противоправных действий и направили [обращения] в органы внутренних для возбуждения уголовных дел. Кроме того, мы обратились в ОВД с целью возбуждения уголовного дела в отношении винновых [должностных] лиц данной образовательной организации.

«Необходимо внимательно изучить все условия»

Похожая модель была у РПН и в отношении ООО «Айти Решения». В отношении них ведомство также ходатайствовало о возбуждении дела — «поскольку модель поведения данных работников образовательной организаций была практически на 100% схожа с ООО «ЭдЭкс», заметила Юлия Булатова.

— Прежде чем заключать тот или иной договор — образовательный, медицинский и т.д., в который вовлечен потребитель, необходимо внимательно изучить все условия, ответственность исполнителя услуг. Кроме того, нужно собирать информацию на просторах интернета. Очень много потребителей в своих обращениях указывают, чтобы непосредственно мы, Управление Роспотребнадзора, передали потребителям те денежные средства, которые были уплачены в счет товаров либо оказания услуг. Но органы РПН не могут в административном порядке ни самостоятельно вернуть деньги, ни обязать хозяйствующий субъект вернуть их. В случае неудовлетворения требования в добровольном порядке оно подлежит рассмотрению в суде, — напомнила Юлия Булатова.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

До этого в февраля история с Urban получила огласку на уровне Министерства образования и науки республики. По их данным, «ЭдЭкс» имеет лицензию на дополнительное профессиональное образование, выданную в сентябре 2023 года. За 2024 год в министерство поступило 65 жалоб на деятельность университета, а только за январь 2025 года — уже 40.

«Очень тщательно проверяли эту компанию»

Параллельно развивается другая история, связанная с «ЭдЭкс». В прошлом году компания купила на «Авито» казанский футбольный клуб «Сокол», который позиционирует себя как первую частную команду в Татарстане. Исполнительный директор Ильгиз Гараев говорил, что нового владельца тщательно проверяли:

— Перед тем как эта сделка о смене учредителей состоялась, мы со своей стороны очень тщательно проверяли эту компанию — и руководство, и я, и служба безопасности. Были изучены все финансовые документы, бухгалтерские отчетности за все периоды этого года. Все это позволило нам сделать выводы о финансовой состоятельности данной компании, и мы вышли на эту сделку.

Urban University действительно активно начал свой период в клубе — разыгрывал IPhone, звал звезд на матчи и даже искал таролога с зарплатой от 300 тыс. рублей на руки. Но это не помогло — 20 января клуб снова выставили на продажу через «Авито» с повышением цены на 300 тыс. — до 5,6 млн рублей. В пресс-службе клуба заявили, что руководство Urban University приняло решение о продаже клуба из-за финансовых трудностей, которые ставят под угрозу основную деятельность компании. Несмотря на это, сотрудники и игроки ФК «Сокол» выразили благодарность президенту и владельцу клуба Тимуру Калимуллину за поддержку в сложные времена.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вскоре объявление сняли, но о новом владельце так и не было объявлено. Согласно данным СПАРКа, им по-прежнему остается глава «ЭдЭкс» Тимур Калимуллин. Что касается команды, то вчера «Сокол» объявил о получении аттестации ФНЛ и примет участие в новом сезоне LEON-Второй Лиги Б. В первом туре футболисты на выезде сыграют с дзержинским «Химиком»: ориентировочная дата матча — 13 апреля.

Дарья Пинегина