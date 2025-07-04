Начал за здравие, кончил за упокой: история падения казанского «Сокола»

В эти выходные первый частный клуб из столицы Татарстана проведет прощальный матч и угостит болельщиков кутьей, но продолжает верить в чудо

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Сокол», который позиционирует себя как «первый частный профессиональный футбольный клуб столицы Татарстана», в это воскресенье проведет прощальный матч. Игроки выйдут на поле с «Крыльями Советов — 2» в черной форме, а зрителей угостят кутьей (поминальной кашей) и киселем. Клуб так и не смог выбраться из финансовой ямы, куда угодил больше года назад. «Надежда умирает последней, и мы все-таки еще надеемся на какое-то чудо. Возможно, самобытный клуб, в котором изначально были собраны в основном местные воспитанники, кому-то будет нужен. В Казани не хватает такого клуба», — заявил «Реальному времени» пресс-атташе клуба Александр Егоров. История падения «Сокола» и надежды клуба — в материале «Реального времени».

Первые финансовые проблемы и продажа на «Авито»

История профессионального футбольного клуба «Сокол» из Казани началась в 2018 году с дворовой команды. Он позиционирует себя как «первый частный профессиональный футбольный клуб столицы Татарстана», является чемпионом республики, обладателем Кубка МФС «Приволжье» и Кубка РТ 2023 года. В прошлом году «Сокол» дебютировал в профессиональном футболе — в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги. Клуб выступает в группе 4 подгруппы Б (и в итоге занял четвертое место). Сейчас результаты команды резко упали — только 13-е место в таблице из 14.

Громыхать в медиапространстве «Сокол» начал ровно год назад. 6 июля 2024-го стало известно, что клуб выставили на «Авито» за 5,3 млн рублей, вместе с ним бесплатно шли экипировка и инвентарь. В объявлении указывалось, что «Сокол» имеет укoмплeктованный cостав игpоков, а также трeнeрский, административный, медицинский и медиаштаб.

— Уже перед стартом сезона [в апреле] было очевидно и понятно, что предыдущий спонсор, группа компаний «Сокол», не сможет продолжать спонсировать в полном объеме футбольный клуб. Мы приняли решение в режиме сверхэкономии зайти в сезон, поскольку не выполнить нашу миссию, которая заключалась в том, чтобы сделать наших ребят профессионалами, мы не могли. В течение всего первого круга мы продолжали поиски нового генерального партнера и, в последний момент решив прибегнуть к площадке «Авито», выложили это объявление, — говорил исполнительный директор клуба Ильгиз Гараев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Период Urban University: Рыжиков у руля, розыгрыш IPhone и поиски таролога

Спонсор нашелся довольно быстро, спустя два дня, — речь об Urban University Тимура Калимуллина. Гараев говорил, что «он заряжен атмосферой нашего клуба»: «У него есть огромное желание и горят глаза для того, чтобы сделать этот клуб успешным, не только в спортивной его составляющей, но и успешным медийно. И здесь мы сошлись во мнении, что мы хотим попробовать сделать новую народную команду».

Urban University действительно активно начал свой период в клубе — сразу погасил задолженность клуба перед ФНЛ и пригласил Сергея Рыжикова на пост главного тренера. Спойлер: тот надолго не задержался и в сентябре покинул команду. Агент прославленного вратаря «Рубина» говорил, что владельцу не понравилось интервью тренера. Также компания разыгрывала IPhone, звала звезд на матчи и даже искала таролога с зарплатой от 300 тыс. рублей на руки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но это не помогло — 20 января клуб снова выставили на продажу через «Авито» с повышением цены на 300 тыс. — до 5,6 млн рублей. В пресс-службе ФК заявили, что руководство Urban University приняло решение о продаже клуба из-за финансовых трудностей, которые ставят под угрозу основную деятельность компании. Несмотря на это, сотрудники и игроки ФК «Сокол» выразили благодарность президенту и владельцу клуба Тимуру Калимуллину за поддержку в сложные времена.

«Продать не удалось, будущего нет»

Третью попытку найти инвестора клуб предпринял в середине мая. В этот раз стоимость была чисто символической — один рубль.

— Пpофессионaльный футбольный клуб из российcкой лиги ищeт совладельца — aмбициoзногo бизнecмeнa, жeлающего стaвить пepед командой гpaндиoзныe зaдaчи и дoбивaться цeлeй вмeстe c кoллeктивом. Bозможны разные вaриaнты финaнcoвoгo и оpгaнизациoннoго cотрудничeствa, — говорилось в объявлении и отмечалось: предложение действует только до 15 июня.

16 июня спортивный директор Ильяс Минневалиев сообщил «Реальному времени», что клуб не нашел нового владельца и теперь близок к закрытию.

— Продать не удалось, будущего нет. Скажем так, мы живем от игры к игре. Будет ли клуб существовать дальше — у нас нет ответа. Мы пытаемся, нам по чуть-чуть помогают добрые люди, но так не может длиться долго. В какой-то момент это остановится, — заявил он и анонсировал скорое закрытие — если клуб не найдет финансирования, то прекратит работу 7 июля.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Сокол» обращался в Министерство спорта Татарстана, однако там ответили, что бюджет на частный клуб не заложен. Среди тех, кто мог быть заинтересован в покупке, руководство ФК называло крупные федеральные банки или ретейлеров. Однако крупный бизнес не проявил никакой заинтересованности в приобретении команды. Аналогичная ситуация и с региональными коммерческими структурами.

Убытки и владелец в СИЗО

В прошлом году клуб выручил 6,6 миллиона рублей, что в два раза выше предыдущего показателя (3,1 млн рублей). При этом он остался в убытке на 713 тыс. рублей, хотя за 2023 год показал прибыль в 992 тыс. рублей. Кредиторская задолженность «Сокола» на 31 декабря 2024 года составила 6,6 млн рублей.

По данным «СПАРК-Интерфакса», владельцем «Сокола» остается Тимур Калимуллин.

— Юридически — да, [Калимуллин] продолжает являться [владельцем]. Просто есть проблемы на данный момент, по которым он не может передать [права на клуб]. По большому счету это не имеет значения, потому что он не может содержать футбольный клуб. Мне главное, кто владелец, — пояснил Ильяс Минневалиев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Причина, по которой Тимур Калимуллин с января не может покинуть пост руководителя клуба, проста — он находится в московском СИЗО по делу о мошенничестве.

Черная форма, кутья и матч рядом с Арским кладбищем

Последней попыткой удержаться на плаву была продажа формы «Сокола», покупателя так и не нашли, но предложение все еще актуально. В итоге 2 июля клуб объявил, что 6 июля проведет свой последний матч в статусе профессионального клуба. В 13-м туре группы 4 Второй лиги Б казанцы примут «Крылья Советов — 2».

Даже здесь «Сокол» решил выделиться: игроки выйдут на поле в черном комплекте формы с надписью «Всё», а для зрителей будет организовано специальное угощение — кутья (поминальная каша), гороховая каша, кисель. В заявлении подчеркивается, что «прощание с профессиональным футбольным клубом «Сокол» состоится на казанском стадионе «Трудовые резервы», что по соседству с Арским кладбищем».

— Идея лежала на поверхности. Мы давно уже приближались к этому, если честно. Еще до начала сезона проблемы у клуба начались, поэтому прощальный матч. Обратите внимание, что мы ни слова не написали про похороны или еще что-то, это уже журналисты сказали. Ну а так хотелось как-то на себя обратить внимание, — прокомментировал «Реальному времени» пресс-атташе Александр Егоров идею с прощальным матчем.

«Возможно, самобытный клуб кому-то будет нужен»

Несмотря на все это, в команде продолжают верить в лучшее.



— Надежда умирает последней, и мы все-таки еще надеемся на какое-то чудо. Возможно, самобытный клуб, в котором изначально были собраны в основном местные воспитанники, кому-то будет нужен. В Казани не хватает такого клуба. В «Рубин» даже не все воспитанники футбольной академии «Рубина» попадают, что уж говорить о ребятах из города. А в нашей команде за два неполных сезона уже дебютировали в профессиональном футболе полтора десятка воспитанников татарстанских школ. В этом сезоне тоже есть такие дебютанты. Разные клубы — «Стрела», «Динамо», «Трудовые резервы», в общем, представлена практически вся Казань. Так что очень бы хотелось, чтобы такой клуб — независимо от «Рубина» — сохранился, — выразил пожелание Александр Егоров.

По его словам, ряд игроков «Сокола» уже нашли вариант продолжения карьеры в других клубах. «Руслана Щербину, нашего центрального полузащитника, уже анонсировали в команде «Волна» (Нижегородская область) — это наш соперник по четвертой группе второй лиги Б», — пояснил пресс-атташе.

— Команду уже покинул Виталий Устинов, он продолжит карьеру в одном из профессиональных клубов России, пока не могу сказать, в каком. И есть [еще] варианты у ребят, поедут на контракты, не на просмотр даже. Пока не могу озвучить имена, потому что это не моя история. Это российские клубы, — отметил он. — Кто-то у нас, по-моему, планировал и за границу ехать, в бывшие советские республики. Там чемпионаты не такие сильные, как чемпионат России. У кого-то были варианты уехать в ближнее зарубежье. Я думаю, что наши футболисты не потеряются в Казахстане, в Узбекистане, в Таджикистане, в Беларуси, в Армении. В принципе, в любой из стран бывшего Союза как-то смогут себя проявить.