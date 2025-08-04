В Казани снизился средний балл ЕГЭ сразу по ряду предметов

Результаты ЕГЭ лучше, чем среднероссийские, ухудшение объясняют новой структурой заданий и повышением требований к сочинению

Фото: Динар Фатыхов

Средний балл ЕГЭ по русскому языку — 65,18, по профильной математике — 69,4

В этом году в столице Татарстана ОГЭ сдавали 14,6 тыс. девятиклассников, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов. Средняя оценка по математике с прошлого года не изменилась и составила 4,1. Неудовлетворительные результаты продемонстрировали 66 учеников — в прошлом году таких насчитывалось 72.

А вот результаты по русскому языку ухудшились: средняя оценка — 3,9 против 4,1 годом ранее. Не справились с экзаменом 82 человека — на 10 больше, чем в 2024-м.

ЕГЭ в Казани сдавали 5,8 тыс. выпускников. По русскому одиннадцатиклассники набрали в среднем 65,18 балла, по профильной математике — 69,4.



— Снижение результатов по этим предметам обусловлено обновлением структуры экзаменационных заданий и повышением требований к сочинению, что отмечается Рособрнадзором, — сообщил докладчик.



100 баллов в Казани набрали 160 человек

Самыми популярными предметами у выпускников 11-х классов в Казани стали обществознание, информатика, английский язык, биология, физика и химия. Выросли в этом году средние баллы по химии, литературе, информатике, французскому и немецкому языкам.

— Снижение результатов по обществознанию, физике, английскому, биологии, географии, истории соответствует республиканским и федеральным тенденциям, — добавил Ирек Ризванов.

При этом результаты казанских выпускников выше среднероссийских по всем школьным предметам.

Средние баллы ЕГЭ-2025 в Казани и России. скриншот трансляции аппаратного совещания

Мэр Казани Ильсур Метшин в ответ поручил обсудить эту проблему на августовской конференции педагогов.

Возможностью пересдать один из предметов по выбору в столице Татарстана воспользовались 1,3 тыс. выпускников, улучшили свои результаты 70% из них. Сдать ЕГЭ на 100 баллов в этом году удалось 160 казанцам. Семь человек смогли набрать максимальный балл сразу по двум предметам.

Завершается строительство школы на 1,2 тыс. мест в ЖК «Лето»

Как рассказал директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений соцсферы Казани Илья Коротихин, к 1 сентября в Казани также отремонтируют два учебных заведения. Речь идет о гимназии №125 и школе №130 имени Героя России майора Сергея Ашихмина. Согласно данным, приведенным в презентации, на эти цели направили 139,3 млн и 276,7 млн рублей соответственно.

Александр Ильин / realnoevremya.ru

Кроме того, в Казани к завершению подходит обновление 12 школьных пищеблоков на сумму 271 млн рублей.

В целом текущий ремонт продолжается в 35 учебных заведениях. В лицее №23, а также школах №161 и №171 проводятся работы по устройству контрольно-пропускных пунктов на 24,9 млн рублей.

По словам докладчика, сейчас завершается строительство школы на 1 224 места в ЖК «Лето».

— Это уже третья и очень востребованная школа для быстрорастущего микрорайона. Здесь будет 74 класса, два спортзала и плавательных бассейна, школьный ресторан на 408 мест. Строительно-монтажные работы завершены, выполняется расстановка мебели и оборудования. С 1 сентября школа распахнет двери для учеников, — заверил Илья Коротихин.

«Где террористы и где наши дети? Не прикрывайтесь этими бумажками»

При этом в сфере детского досуга в городе обнаружился пробел. Мэр Казани Ильсур Метшин призвал решить проблему пустующих спортплощадок. Он рассказал, что во время посещения Ново-Савиновского района обратил внимание на то, что в 11 утра на площадке никто не занимался.

— Мне ответили, что это решение антитеррористической комиссии: [возможен] допуск только организованных детских групп. <...> Где террористы и где наши дети? Не прикрывайтесь этими бумажками. Давайте отдельно рассмотрим. Где нужно, давайте какие-то нормативные документы менять, — заявил Ильсур Метшин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, для поиска правильного решения необходимо межотраслевое взаимодействие. «Не пускать детей на площадки, потому что нет старшего, — это бюрократия. Не для этого делали и тратили большое количество бюджетных денег», — подчеркнул мэр.

В этом году в Казани на территории учреждений образования построили пять универсальных спортивных площадок, добавил на совещании Илья Коротихин. Они появились в спортивной школе «Смена», гимназии №14, а также в школах №17, 120 и 22.



Галия Гарифуллина