Ассоциация туристских агентств Республики Татарстан (АТАРТ)
Общая информация
Руководитель — Мифтахов Рамиль Зуфарович
Ассоциация Туристских Агентств РТ создана в 1997 году.
В настоящее время объединяет 24 наиболее крупных компаний республики, осуществляющих деятельность в сфере туризма.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Маяковского, 24а
- Телефон: (843) 290-47-82, (987) 297-10-30
- Email: atart@bk.ru
- Сайт: http://atart.ru/
Дата последнего обновления: 15.01.2025