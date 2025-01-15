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Ассоциация туристских агентств Республики Татарстан (АТАРТ)

Туризм

Общая информация

Руководитель — Мифтахов Рамиль Зуфарович

Ассоциация Туристских Агентств РТ создана в 1997 году.

В настоящее время объединяет 24 наиболее крупных компаний республики, осуществляющих деятельность в сфере туризма.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Маяковского, 24а
  • Телефон: (843) 290-47-82, (987) 297-10-30
  • Email: atart@bk.ru
  • Сайт: http://atart.ru/

Дата последнего обновления: 15.01.2025


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