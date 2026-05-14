Замминистра торговли Турции отметил наличие комфортных условий для инвесторов в Татарстане

Республики также регулярно обмениваются делегациями

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил развитие сотрудничества с замминистра торговли Турции Сезаи Учармаком. Стороны встретились на «КазаньФоруме» в выставочном центре «Казань Экспо», сообщила пресс-служба руководителя республики.

Со слов Минниханова, Татарстан традиционно уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Турцией. Республики регулярно обмениваются делегациями, руководство также находится в контакте, сотрудничают и дипломатические представительства. Кроме того, развито и прямое авиасообщение между республикой и страной. Он отметил, что турецкие инвесторы хорошо знакомы с возможностями Татарстана.

— Ваша страна — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Мы уделяем особое внимание нашему товарообороту — за прошлый год он превысил 4,5 млрд долларов, — подчеркнул Минниханов, добавив, что Турция также инвестировала в Татарстан около 2 млрд долларов, а турецкие компании реализуют проекты в различных отраслях татарстанской экономики.

В свою очередь Сезаи Учармак отметил высокий уровень организации «КазаньФорума» и сообщил о расширении участия турецкой делегации.

— Это мой первый визит в Казань — прекрасный город с богатой историей. В вашей республике созданы самые комфортные условия для инвесторов. Значительный объем турецких инвестиций направлен именно в Татарстан. Уверен, что в дальнейшем наше сотрудничество будет только крепнуть, — сказал замминистра торговли Турции.

Никита Егоров