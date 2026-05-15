Хуснуллин сообщил о росте числа стран-участниц «КазаньФорума»

В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке мусульманским странам интересна позиция России, добавил вице-премьер

Фото: Динар Фатыхов

На «КазаньФорум» в 2026 году прибыли гости из 99 стран. В 2025-м их было порядка 80. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

— В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке мусульманским странам интересна позиция России и что будет с логистикой. Видим большой интерес к цифровизации. У каждой страны есть свои практики и подходы к развитию. Эта платформа позволяет обмениваться мнениями. Товарооборот между Россией и странами исламского мира из года в год растет. «КазаньФорум» делает в это свой вклад, — сказал Хуснуллин.

Мероприятие, по его словам, создает возможности для российских регионов выстроить новые связи. Это касается и воссоединенных с Россией регионов. Они занимаются привлечением инвестиций, уже наладили прямые контакты, у них есть заинтересованные инвесторы, готовые вкладываться в развитие, подчеркнул Хуснуллин.

В рамках мероприятия провели ряд встреч с различными странами Центральной Азии. Практически со всеми есть горизонтальные связи — от 75 до 85 регионов их имеют между собой, отметил Хуснуллин. Это возможность экспортировать и импортировать товары и услуги, что в конечном итоге влияет на развитие товарооборота как стран, так и регионов.

— Я хочу отметить одну особенность всех стран исламского мира — это быстрорастущие государства с высокой демографией. Это создает новые вызовы в градостроении, очень серьезные вопросы транспорта, цифровизации и привлечения инвестиций. Есть очень много полезного, и это хорошая площадка, для того чтобы учиться друг у друга. «КазаньФорум» является мостом между Россией и ее регионами со странами исламского мира, — заключил Хуснуллин.

Ранее на «КазаньФоруме» сообщали, что торговля между Россией и Афганистаном за год выросла в 2,6 раза.

Никита Егоров