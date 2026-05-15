Путин выступил на совещании по экономическим вопросам: главное

Так, безработица в России остается на довольно низком уровне

Меры, которые приняло российское правительство для улучшения ситуации в экономике, уже дают положительный результат. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в рамках ПМЭФ.

— Сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный — скажем так, сдержанно скажем, но все-таки, — определенный результат положительный, — сказал российский лидер.

Еще Путин отметил позитивные статистические данные в экономике за март.

Кроме того, по его словам, безработица в России оценивается в 2,2%. Это минимальный уровень. Что касается ВВП России, то в марте он увеличился на 1,8%.

Помимо этого, глава государства поручил закрепить положительную динамику в российской экономике РФ, чтобы обеспечить устойчивый рост в данной сфере.

Никита Егоров