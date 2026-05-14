Предприятия Мордовии будут развивать сотрудничество с Казанским вертолетным заводом

19:57, 14.05.2026

Гости назвали казанское предприятие одним из флагманов российского машиностроения и авиаотрасли

Делегация Мордовии во главе с Артемом Здуновым встретилась с руководством Казанского вертолетного завода на полях «КазаньФорума». Предприятия Мордовии планируют развивать сотрудничество, сообщила пресс-служба главы региона.

Глава Мордовии отметил, что для республики важно развивать прямое взаимодействие с ведущими предприятиями отечественной авиационной промышленности.

— Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» — один из флагманов российского машиностроения и авиационной отрасли, — говорится в сообщении.

В свою очередь Здунов также представил предприятия Мордовии, обладающие современными компетенциями и готовые предложить решения, востребованные в рамках модернизации и развития производственных мощностей Казанского вертолетного завода.

Никита Егоров

