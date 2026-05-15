Оверчук в Казани: торговля между Россией и Афганистаном за год выросла в 2,6 раза

Потенциал для взаимной торговли очень большой, но пока цифры достаточно скромные

Россия продолжает усиливать отношения с Афганистаном, сообщил зампредседателя правительства России Алексей Оверчук на «КазаньФоруме».

— Наши встречи с представителями Афганистана на форуме стали традиционными. Первая здесь состоялась в 2024 году, тогда обсудили вопросы развития наших торгово-экономических связей. Сегодня у нас установлены дипломатические отношения, осуществляются регулярные контакты. Недавно к нам приезжал замминистра сельского хозяйства, обсуждались вопросы поставок афганской продукции на наш рынок. Сегодня мы тоже обсуждали эти вопросы, в том числе возможности заключения соответствующих соглашений, вопросы таможенного контроля, — сказал он.

Потенциал для взаимной торговли очень большой, но пока цифры достаточно скромные, сказал зампредседателя правительства. По российским данным, это порядка 326 млн долларов, по данным со стороны Афганистана — порядка 500 млн долларов. Статистика за первые два месяца текущего года показывает рост взаимной торговли в 2,6 раза.

— В советские годы мы поставляли в Афганистан в том числе советские автомобили, грузовики. Они это помнят и говорят, что хорошо было бы опять наладить такие поставки. На форуме мы в основном говорили об инвестиционном сотрудничестве, поставках российской сельскохозяйственной продукции, топливном экспорте. Помимо этого, очень большой интерес к российской медицине. Они попросили нас прислать преподавателей для афганских студентов. За эти два года набралась хорошая повестка, — рассказал Оверчук.

Никита Егоров