Сегодня УНИКС продолжит полуфинальную серию с «Зенитом», но уже в Санкт-Петербурге

Счет в серии на данным момент 1-1 после после победы и проигрыша казанцев на домашней арене

Полуфинальная серия Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Зенитом» продолжается при равном счете 1-1. Следующая встреча состоится сегодня в Санкт-Петербурге, где казанской команде необходимо одержать как минимум одну победу для возвращения преимущества домашней площадки.

Первая игра в «Баскет-холле» завершилась победой УНИКСа в овертайме со счетом 107:104. Матч получился результативным — команды набрали 211 очков на двоих. Лучшими в составе казанцев стали Дишон Пьер (27 очков) и Джален Рейнольдс (23 очка), у «Зенита» отличились Лука Шаманич и Георгий Жбанов. О том, как УНИКС вырвал победу в таком нервном, равном и красивом для зрителей матче, — в материале «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второй матч получился менее зрелищным и завершился победой «Зенита» со счетом 78:69. УНИКС столкнулся с проблемами в атаке, реализовав лишь 22% трехочковых бросков. Хозяев паркета подвела вторая четверть, где казанцы проиграли 13 очков и совершили восемь потерь. Подробнее — в материале.



Отметим, что в предстоящих матчах обе команды могут рассчитывать на усиление: УНИКСу должны помочь восстанавливающиеся после травм Элайджа Стюарт и Ксавьер Манфорд, а «Зенит» может вернуть в состав Исмаэля Бако.

Наталья Жирнова