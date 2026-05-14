Путин выразил соболезнования премьер-министру Индии в связи с последствиями циклона
На севере Индии в штате Уттар-Прадеш произошел сильный шторм, унесший жизни более 100 человек
Президент России Владимир Путин направил послания президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди. В обращениях выражены глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами и разрушениями, вызванными циклоном в штате Уттар-Прадеш.
— Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии, — сказано в телеграмме.
На севере Индии в штате Уттар-Прадеш произошел сильный шторм, унесший жизни более 100 человек. Об этом 14 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных чиновников и своих корреспондентов в регионе. По данным очевидцев и официальных лиц, гибель людей произошла из-за ударов молний, падения деревьев и обрушения стен домов. Кроме того, стихия привела к разрушению рекламных конструкций и повреждению элементов городской инфраструктуры.
