Путин выразил соболезнования премьер-министру Индии в связи с последствиями циклона

На севере Индии в штате Уттар-Прадеш произошел сильный шторм, унесший жизни более 100 человек

Президент России Владимир Путин направил послания президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди. В обращениях выражены глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами и разрушениями, вызванными циклоном в штате Уттар-Прадеш.

— Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии, — сказано в телеграмме.

На севере Индии в штате Уттар-Прадеш произошел сильный шторм, унесший жизни более 100 человек. Об этом 14 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных чиновников и своих корреспондентов в регионе. По данным очевидцев и официальных лиц, гибель людей произошла из-за ударов молний, падения деревьев и обрушения стен домов. Кроме того, стихия привела к разрушению рекламных конструкций и повреждению элементов городской инфраструктуры.



Наталья Жирнова