Силы ПВО за ночь уничтожили 355 украинских БПЛА над территорией России

Атакам подверглись 18 субъектов страны, Московский регион и соседние с ним области

Силы ПВО за ночь — с 23:00 мск 12 мая до 7:00 мск 15 мая — уничтожили 355 украинских БПЛА над территориями регионов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атакам подверглись 18 субъектов страны, Московская область и соседние с ней регионы. Так, из-за атаки БПЛА в Рязани погибли трое, еще 12, среди которых дети, пострадали.



Согласно отчету Минобороны, в список регионов, где отразили атаки, вошли: Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская области, Московский регион, Крым, Калмыкия, Краснодарский край, а также акватории Азовского и Каспийского морей.

Наталья Жирнова