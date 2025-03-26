Казанский ТЮЗ начали реставрировать

И планируют заново открыть к 2027 году

Так выглядит зрительный зал ТЮЗа сейчас. Фото: Радиф Кашапов

В основном здании казанского ТЮЗа начинаются работы. Закончить их надеются к 2026–2027 году, а пока труппа театра гастролирует по городу, выступая в 17 локациях. Новую премьеру они готовят в ДК «Полимер» в поселке Левченко. Зато после ТЮЗ получит и обновленный зал, и малую сцену, и множество помещений с восстановленными интерьерами. И, видимо, «прикормленных» в период путешествий новых зрителей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Контракт со строителями заключен 21 марта

ТЮЗ к этим работам шел долго. К примеру, еще в 2016 году Рустаму Минниханову представили документы о реставрации. В 2019-м на воркшопе «Артполис» в КГАСУ разрабатывали проекты его превращения в огромное театральное пространство.

В 2021-м был объявлен тендер на разработку проектной документации для ремонтно-реставрационных работ на Островского, который выиграл «Татинвестгражданпроект». В задании указано, что исполнитель должен представить проект по ремонту цоколя, усилению фундаментов, реставрации лестниц, кровли, фасадов, дверей и инженерных систем театра, а также интерьеров «с приспособлением для современного использования». Проект одобрили в октябе 2023-го, планируя начать реконструкцию в 2024-м. Однако начинается она только сейчас, в марте 2025-го.

Кстати, пол в зале наклонят. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

О начале работ рассказывают в зрительном зале, откуда уже вынесли все кресла. Здесь нужно заменить планшет сцены, заняться шумоизоляцией, обустроить погрузочную зону, установить многоскоростной занавес и сценический поворотный круг. Главная люстра опущена вниз — ее тоже надо отремонтировать. Также в проекте — изменение конфигурации портала сцены , реставрация авансцены. Сам зал слегка наклонят, заменят кресла и оборудуют аудионаушниками. Наконец, в планах — ремонт ограждения балкона и пандусы.

— Контракт был заключен 21 марта, на сегодняшний день закончилась подготовительная работа — вывоз декорации, мусора, кресел, — говорит Айрат Надыршин, заместитель гендиректора строительной компании «Восток-С». — С понедельника мы приступим ко всем видам работ, начиная с фундамента, а получив все разрешительные документы, выйдем на фасад.

До конца года, по его словам, также планируется разобраться с инженерным оборудованием, электричеством, отоплением, сейчас решается вопрос вентиляции.

Дубовый зал. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

От купцов к татарской интеллигенции

Здание принадлежало семье Николая Журавлева, председателя Казанской купеческой биржи, владевшего также крупяным и винокуренным заводами. В 1871 году два дома, кладовая с надстроенным вторым этажом, выходящая на Кави Наджми, и будущий театр на углу, объединились (сейчас на этом месте арка). В это же время второй уровень появился у холодных служб (там долгое время уже в наше время жили в общежитии актеры татарского ТЮЗа).

До революции здесь было Купеческое собрание (и выступал Габдулла Тукай, о чем гласит и памятная табличка). А после разместился Дом татарской культуры, он же «Восточный клуб», вскоре появился и театральный зал, расширилась сцена. Здесь свой первый сезон играл «Первый государственный Показательный драматический татарский театр», будущий Камаловский.

В 1935 году в Казани появился Театр юного зрителя, который вскоре обосновался в этом здании. Впервые труппа ТЮЗа превратилась в гастролирующую после пожара в 1995 году, когда сгорела крыша и сценическое оборудование. На чемоданах театр жил шесть лет.

В ходе работ выяснилось, что в советское время сильно изменился интерьер, было много пристроек со стороны двора. Спасая здание после пожара, реставраторы полностью переделали интерьер зрительного зала.

— Мы видим определенный диссонанс ремонта, отклонения от исторического вида, — говорил глава комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. — Будем сейчас приводить в соответствие.

Мавританский зал. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Во дворе работают с объектом без статуса охраны

При этом в комплекс зданий ТЮЗа входит множество объектов, которые можно объединить в два пункта. Первый — это историческое здание Восточного клуба на Островского, объект культурного наследия. К 2024 году в стенах появились сквозные трещины, выпадают кирпичи, наблюдается неравномерная осадка фундамента, коррозия, течет крыша. Здесь и начинаются работы. Из бюджета, федерального и республиканского, выделено на первоначальном этапе 704 млн рублей.

Многие из красот ТЮЗа зритель особо не видит, его начали раскрывать в последние годы. В Дубовом зале, где занимались дети, за гипсокартоном открылся шикарный камин. «Мавританский зал» выглядит уже неплохо, здесь проводят показы бэби-театра.

Во дворе находятся упомянутые ранее постройки, который сейчас не подлежат государственной охране. Но ими уже занялись — на строительной площадке орудует техника.

На эту часть выделено 727 миллионов рублей. После ей также планируется выдать охранный статус.

— У нас есть инклюзивная студия, театральная студия, дискуссионный клуб — эти и другие проекты мы хотели масштабировать, — говорит директор театра Айгуль Горнышева, отдельно отмечая благоустройство двора. — Благодаря капитальному ремонту у нас появится, наконец-то, малый зал. Мы сможем водить экскурсии!

Во дворе кипит работа. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Театр гастролирует и набирает новую аудиторию

Казанский ТЮЗ небольшой, отмечает Горнышева, вмещает всего 267 мест. Съехав в июне с Островского, труппа начала активно работать на сторонних площадах — их 17:

— Когда старшее поколение уходило со сцены, то целовали ее и говорили «До встречи», — говорит директор. — Это время нас сплотило.

— Мы долго запрягали, но вот я думаю, что достаточно быстро проедем, — говорит Гущин. — Подрядная организация определена, сроки поставлены, бюджетный год никто не отменял, я думаю, что к декабрю этого года мы уже увидим какое-то активное исполнение работ в рамках первого этапа.

По словам главы комитета по охране ОКН, предполагается, что все работы закончат к 2026–2027 годам.

На вопрос, может ли ТЮЗ это время поработать, к примеру, в старом здании театра Камала, Горнышева отметила:

— С новыми местами приходит новая публика. Не все могли ездить в центр. Когда мы работаем в ДК на 500–600 мест, то видим, сколько зрителей приходит. И мы понимаем, что с этим зрителем мы потом вернемся сюда.

И пригласила на новую премьеру — она пройдет в Левченко, где, что не все знают, есть свой дом культуры «Полимер».