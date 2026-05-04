Гендиректора завода, производящего ракеты «Сармат», арестовали

Руководителя подозревают в получении взятки в 3 млн рублей

Гендиректора оборонного завода «Красмаш» Александра Гаврилова арестовали. Его подозревают в растрате, пишет «Коммерсантъ».

Как рассказал парламентарий красноярского горсовета Иван Петров, Гаврилов проходит по делу о получении взятки в 3 млн рублей.

АО «Красноярский машиностроительный завод» является одним из самых крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса России, входит в «Роскосмос», «дочка» АО «ГРЦ Макеева». На заводе производят стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат».

Гаврилов стал гендиректором возглавил предприятие в августе 2018-го. Ранее он 13 лет трудился в «Красмаше» на разных руководящих должностях.

Никита Егоров