Гендиректора завода, производящего ракеты «Сармат», арестовали
Руководителя подозревают в получении взятки в 3 млн рублей
Гендиректора оборонного завода «Красмаш» Александра Гаврилова арестовали. Его подозревают в растрате, пишет «Коммерсантъ».
Как рассказал парламентарий красноярского горсовета Иван Петров, Гаврилов проходит по делу о получении взятки в 3 млн рублей.
АО «Красноярский машиностроительный завод» является одним из самых крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса России, входит в «Роскосмос», «дочка» АО «ГРЦ Макеева». На заводе производят стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат».
Гаврилов стал гендиректором возглавил предприятие в августе 2018-го. Ранее он 13 лет трудился в «Красмаше» на разных руководящих должностях.
