Тарифы на речные перевозки в Татарстане «не повышаются на тот уровень, на который должны»

Рост цен затронул только социально значимые маршруты

В 2026 году все тарифы на речные перевозки в Татарстане повысили на 8%. Речь идет только о маршрутах, которые нужны людям для перемещения между населенными пунктами в пределах республики. Дополнительно в регионе планируют ввести регулярные остановки скоростных судов в Камском Устье, Болгаре и Свияжске. Подробнее о новых ценах, маршрутах и нюансах использования «водных машин» на газе — в материале «Реального времени».

«Можно увеличить тарифы и на 20%, но будут ли данные услуги доступны населению?»

На 2026 год все тарифы на социально значимые речные перевозки в Татарстане увеличили на 8%. Это та величина, которая доступна для нашего населения, сообщила зампредседателя Госкомитета республики по тарифам Лилия Борисова на пресс-конференции.

Она подчеркнула, что «Флот РТ» оказывает социально значимые услуги, то есть необходимые людям перевозки между населенными пунктами в пределах республики (реки Волга и Кама), и коммерческие. Причем рост цен затронул только первый тип перевозок.



— Можно, конечно, увеличить тарифы и на 20%, и 30%, и даже на 40%, но вопрос, будут ли данные услуги доступны для граждан? На сегодняшний день самый главный критерий — доступность оплаты услуг населением. Именно поэтому принято решение индексировать их не по себестоимости, а только лишь на 8%. Остальная же часть дотируется из бюджета данного предприятия. Иными словами, в связи с тем, что тарифы не повышаются на тот уровень, на который должны, предприятие по итогам отчетного периода получает субсидии, — объяснила она.

Так, по ее словам, тариф по маршруту Казань — Свияжск составит всего 188 рублей, а в Болгар, который также является социально значимым маршрутом, — 544 рубля. На водоизмещающих судах, таких как теплоходы «Ом» и «Москва», тарифы тоже повысили на 8%. При этом если пенсионеры, которые являются основной категорией пассажиров, пользующейся данным способом передвижения, имеют льготы, то им предоставляют скидку в размере 50%. К слову, льготы действуют и на коммерческих перевозках.

Борисова отметила, что основными причинами роста тарифов стали расширение речной навигации, пуск на воду двух новых судов на воздушной подушке, затраты на обеспечение транспортной безопасности и повышение зарплат сотрудников.

— На сегодняшний день средняя зарплата на предприятии составила 47 021 рубль. Это намного меньше среднереспубликанского показателя. Тем не менее в этом году мы ее проиндексируем и поэтапно доведем до цифры, соответствующей среднему показателю по Татарстану, — сказала она.

«Добраться от Зеленодольска до Тетюшей скоростными судами»

Со слов Борисовой , в этом сезоне добавились два новых маршрута, в связи с чем увеличилось и количество остановок — с 21 до 27 пунктов. Появились «точки» «Камское Устье», будет и сообщение Набережные Челны — Соколки, Чистополь — Красный Яр.

Помимо социально значимых маршрутов, АО «Флот Республики Татарстан» наращивает и объем коммерческих перевозок. Они нужны для того, чтобы на вырученные деньги ремонтировать суда, объяснил гендиректор предприятия Роман Лизалин.



— В этом году у нас впервые с 1 мая стартовал маршрут Казань — Набережные Челны, дополнительно будут регулярные остановки в Камском Устье, о чем нас не раз просили пассажиры, и только в 2026-м у нас появилась такая возможность. Также скоростные суда будут ходить в Болгар и Свияжск. В перспективе стоит задача дать возможность пассажирам добраться по всей республике, от Зеленодольска до Тетюшей, скоростными судами, — перечислил спикер.

При этом Борисова допустила, что если маршрут от Казани до автограда окажется востребованным среди пассажиров и заполняемым, то, возможно, его переведут в категорию социально значимых. Однако в первый год он останется коммерческим и будет рассматриваться как туристическая поездка.

На сегодняшний день из Казани в Челны можно приплыть за 2 тыс. рублей, в Чистополь — за 1 тыс. рублей, в Нижнекамск — за 1,8 тыс., в Елабугу — за 1,9 тысячи.

«Технически судно на газе не может стоять»

Львиную долю затрат предприятия составляет дизельное топливо. Существенно сэкономить по этой статье поможет переход на газ, и, возможно, в ближайшем будущем это произойдет, считает гендиректор АО «Флот РТ».

Он напомнил, что в свое время компания активно работала над проектами «водных машин» на сжиженном газе, однако при их эксплуатации есть два нюанса: инфраструктура и регулярность поездок.

— Например, чтобы заправлять суда таким топливом, нужна специализированная заправка. Также стоит отметить, что технически судно на газе не может стоять. Дело в том, что сжиженное топливо хранится при температуре -140 градусов. Его сжижают на предприятии, так как на борту это сделать технически нереально, и привозят сюда. Когда же топливо нагревается, оно расширяется, и если судно стоит и никуда не ходит, подрывные клапана стравливают его. Когда же судно ходит постоянно, этого не происходит, — объяснил спикер.

Он добавил, что два последних скороходных судна второго поколения приобрели по программе льготного лизинга (под 2,9—3%).

— К сожалению, учитывая финансовую емкость этого проекта, имеется в виду покупка судна, его маржинальность не позволяет нам и любому другому бизнесу пойти и купить такой транспорт. Сейчас «Метеоры» стоят от 650 млн рублей. А он в дальнейшем еще будет расходовать топливо, что повлечет за собой другие статьи расходов. За сколько нужно продавать билет, чтобы судно окупилось? Срок окупаемости круизного судна составляет до 60 лет, какой инвестор захочет вкладываться? Грузовые суда окупаются быстрее, но и то за 20 лет… Без господдержки нам было бы очень тяжело обновлять наши суда, и мы так и катались бы на старых аппаратах, — подчеркнул Лизалин.

Однако на всех старых судах уже поставили новые двигатели, поскольку старые уже выработали свой ресурс.

— Мы, к слову, один из немногих регионов, которые могут похвастаться обновлением, омоложением флота. С 2023 года мы существуем, и за это время у нас появилось четыре новых скоростных «Метеора», два А-217, и в этом году мы еще планируем приобрести два судна на воздушной подушке, — резюмировал руководитель компании.