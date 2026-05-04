«Не хочешь быть первым — в десятку не попадешь»

Новошешминский район принял делегацию республиканских блогеров и прессы, Егор Тарнавский показал результаты своей работы за год

В Новошешминском районе планируют развивать агро— и этнотуризм, основали улиточную ферму, хотят организовать спа-курорт. Строится ледовая арена, средняя школа преобразуется в технический лицей. По запросу жителей в Новошешминске начнет курсировать внутренний автобусный рейс, будет построена трасса для картинга и экстрим-парк для занятий спортом. Знаменитый конезавод из Новошешминского района направляет на экспорт орловских рысаков — их уже оценили в Северной Корее, а теперь все шансы есть и у президента Монголии. О том, какая активность развернулась в районе за последний год и на что ориентируется глава района Егор Тарнавский в своих планах, — в репортаже «Реального времени».

«Результат у нас достойный, но, думаю, к следующему году мы еще подтянемся»

Год назад в Новошешминском районе начал работать новый глава — Егор Тарнавский. О том, что за этот год изменилось на вверенной ему территории и чем живет район, он рассказал во время пресс-тура, в котором приняли участие блогеры и журналисты республиканских СМИ.

Глава рассказал, что валовой территориальный продукт Новошешминского района за 2025 год составил 37 млрд рублей — на 4,9% выше, чем в 2024-м. Объем инвестиций в район достиг 5 млрд рублей. Индекс промышленного производства — 99,7%, средняя заработная плата в районе составляет 95,5 тысячи рублей и продолжает расти. Внушительный вклад в социально-экономическое благополучие района вносят семь нефтяных предприятий, которые работают на его территории. Благодаря им в структуре валового продукта 81% приходится на промышленность. Но есть и точки роста: так, промышленный парк в Новошешминске недозагружен, а хотелось бы, чтобы в нем появились обрабатывающие производства. В этом направлении власти района планируют работать активнее.

Развивается и сельское хозяйство: 11 сельхозорганизаций и 45 КФХ обрабатывают 85,5 тысячи гектаров пашни. Валовой объем продукции сельского хозяйства составил 4,5 млрд рублей — рост на 8% к уровню 2024 года. Глава района указал, что темпы развития растениеводства в районе удовлетворительные, но необходимо направить усилия на животноводство: увеличить поголовье скота и обрабатывающее производство. В качестве точки роста Егор Тарнавский рассматривает перспективный проект агрофирмы «Закрома» по строительству молочного комплекса с генетическим центром на 3 тысячи голов.

В рейтинге социально-экономического развития район занимает 11-е место в республике, но глава признается: долгосрочная цель — первое.

— Результат, на мой взгляд, у нас достойный, но, думаю, к следующему году мы еще подтянемся. Будем стремиться к тому, чтобы подняться в рейтинге и дать очень высокие показатели. Хотелось бы занять первое место, посыл у меня именно такой. Ведь этот девиз не мной придуман: «Не хочешь быть первым — и в десятку не попадешь!», — заявил Егор Тарнавский.

«Люди приходят и говорят: «Мы хотим здесь жить»

Важная часть работы — удержание и привлечение кадров, в том числе и управленческих. На сегодняшний день в системе органов местного самоуправления Новошешминского района остались лишь две свободные вакансии, а средний возраст сотрудников снизился на 8 лет. Таким образом, текучесть управленческих кадров удалось остановить.

Для того чтобы удержать в районе молодых специалистов из бюджетных отраслей и привлечь новых (врачей, учителей, культурных работников и т. д.), в Новошешминске скоро начнется строительство инвестиционного жилья. Ведь многоквартирные дома в райцентре не строились уже порядка 15 лет.

— Заработные платы в районе неплохие, у людей есть определенные накопления на первоначальный взнос по ипотеке. Но объектов пока нет. Люди приходят и говорят: «Мы хотим здесь жить. Помогите, поддержите, давайте привлечем какого-то инвестора». Сейчас мы в работе, у нас есть инвестор, который формирует земельные участки, предоставил типовые проекты, — рассказывает глава района.

В проработке находится и проект 24-квартирного арендного дома — он разрабатывается совместно с ГЖФ РТ. Уже идет строительство трех 8-квартирных домов для сирот, оставшихся без попечения родителей. А при поддержке нефтяных компаний в районе построено арендное жилье, в которых на условиях социального найма могут жить молодые специалисты, приезжающие работать в район. Помогают привлекать кадры и выплаты, которые район делает приезжающим сюда учителям.

Человекоцентричность как концепция

Вместе с руководителем района представители прессы совершили объезд Новошешминска, ознакомились с главными инфраструктурными стройками и проектами благоустройства, которые реализуются сейчас в районе.

— Все это инфраструктурные проекты, которые проводятся на благо жителей, на благо социального блока. Работа в этом направлении ведется системная, на следующий год мы ведем работу по включению в программы раиса Татарстана уже порядка 10—11 объектов. Они уже либо согласованы, либо находятся в высокой степени готовности, — рассказывает Егор Тарнавский.

Главное, от чего власти отталкиваются в своей работе по инфраструктурным проектам, — запрос жителей района. Человекоцентричность, по словам главы, — базовая концепция работы его администрации. Поэтому, прежде чем начинать что-то строить или ремонтировать, власти района обсуждают проект с людьми. Тарнавский приводит пример: жители микрорайона Западный спросили, почему в их направлении не строится асфальтовая дорога — и дорогу включили в проект, изменив первоначальный план. Жители Новошешминска давно просили о том, чтобы снесли руины хозяйственных построек рядом с многоквартирными домами неподалеку от вокзала — их, наконец, убирают, чтобы впоследствии разбить поблизости сквер. Райцентр географически сильно вытянут — и руководство муниципалитета организует внутренний автобусный маршрут, чтобы школьники могли безопасно ходить учиться, а у родителей не было необходимости отрываться от работы, чтобы отвезти детей на кружок.

— Поддержка жителей особенно важна для нас, а их мнение позволяет корректировать нашу программу, наше движение вперед, — рассказывает глава района.

Егор Тарнавский принял открытый стиль работы. Любой житель района может написать ему личное сообщение в соцсетях. Их глава читает сам, принимает к сведению, в случае необходимости включается в ситуацию (а некоторые сообщения он зачитывал вслух в реальном времени журналистам).

Год всестороннего развития детей и молодежи

2026 год объявлен в Новошешминском районе Годом всестороннего развития детей и молодежи. Глава уверен, что детям нужно предоставить максимум благоприятных условий для учебы и отдыха, для занятий спортом и творческого развития. Для этого уже многое сделано. Например, в этом году в Новошешминске по программе раиса Татарстана Рустама Минниханова и при его поддержке строится ледовая арена. Многомиллионный проект уже в высокой степени готовности.

Масштабная реконструкция идет в Новошешминской средней школе — как внутри, так и снаружи. Скоро она будет преобразована в технический лицей, где основной направленностью будет инженерно-технический профиль. Для этого Новошешминский район сотрудничает с КНИТУ-КАИ, с КГЭУ, с ИТ-парком им. Башира Рамеева и компанией «Яндекс». Ребята регулярно выезжают в Казань, занимаются там программированием, учатся управлять БПЛА и получают другие важные навыки.

— Возникла идея не просто сделать точечный ремонт школы — сейчас на базе этого объекта создается учебная экосистема, своеобразный кампус. В связи с тем что наши ребята достигают высоких результатов в технических специальностях, мы запускаем развитие этого направления — организуем технический лицей. Весь ремонт мы делаем с учетом этой концепции, — рассказывает Егор Тарнавский. — Хочется, чтобы это получился уникальный объект. Совместно с IT-парком будем устанавливать в этом помещении арену для битвы роботов, на базе этого лицея совместно с «Яндексом» запускаем углубленное изучение программирования.

Рядом с будущим лицеем за счет муниципальных источников (опять же по желанию жителей) строится трасса для картинга, которая вместе с уже возведенной крытой футбольной ареной станет единым кластером для гармоничного спортивного и физического развития лицеистов.

Кроме того, в районном центре при поддержке нефтяников будет построен экстрим-парк — по образцу казанского, только поменьше, сообразно масштабу. Экстрим-парк будут реализовывать в несколько этапов, потому что это будет полноценный спортивный объект со всеми положенными элементами — рампами, перилами и бассейнами для скейтбординга.

— Он будет рядом с ледовой ареной. Это исключительно востребованный объект: на одной из первых моих встреч с жителями был поднят этот вопрос. Развиты в райцентре самокаты, дети хотят заниматься спортом, поэтому мы взяли в работу это направление, — рассказывает глава.

Рядом протянется уютный сквер с прогулочной аллеей, чтобы можно было проводить здесь время всей семьей. По мнению Тарнавского, райцентру остро не хватает озеленения — поэтому отдельным направлением в части инфраструктурного развития идет формирование общественных пространств, план по высадке деревьев и кустарников.

Егор Тарнавский продемонстрировал журналистам площадь перед автовокзалом, от которой уже в этом году протянется на несколько сотен метров уютный городской сквер. Благоустраиваются и другие скверы и общественные пространства, в этом администрация района тоже опирается на запрос жителей.

Событийный, бальнеологический и природный туризм

Также глава района рассказал о планах на развитие туризма и этнокультурной компоненты: в райцентре планируется восстановление старинной деревянной крепости и организация вокруг нее нескольких подворий, символизирующих пять исторических слобод района. Этот проект стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», подготовительные работы по нему уже ведутся. В дальнейшем на этом объекте возможна организация событийного туризма.

В одной из слобод района — Черемуховой — есть минеральный источник, а в нем природные грязи с высоким бальнеологическим потенциалом. Жители слободы рассказывают, что издавна этот источник выступал «природной аптекой». Сейчас идет активная работа по подготовке инвестпроекта спа-курорта на основе этого природного богатства.

По словам Егора Тарнавского, в районе богатый туристический потенциал, однако нужен единый оператор туризма, который сможет составлять маршруты под запрос гостей: агротуризм, исторический, событийный, природный. А пока — в минувшем году — в самых живописных местах района уже выделены места под потенциальные глэмпинги.

В рамках пресс-тура журналисты и блогеры познакомились с культурой казачьих слобод, основанных в районе столетия назад для защиты от набегов кочевников, осмотрели старинную церковь в селе Слобода Петропавловская, в которой хранятся работы местного самобытного художника-иконописца.

Орловские рысаки и новошешминские улитки

Гордость района — коневодство. Среди ведущих предприятий района особое место занимает Татарский конный завод №57 под руководством фермера Николая Скокова в Петропавловской Слободе. Он разводит чистокровных орловских рысаков, которые регулярно занимают призовые места на республиканских и федеральных соревнованиях. В 2025 году лучшей в России лошадью орловской породы, выступающей в выездке, была признана лошадь, которая была рождена и выращена на этом заводе. Сегодня на заводе живут всего около 300 голов лошадей, из них 260 — орловские рысаки.

Николай Скоков «отвечает» в районе за международное сотрудничество: кони из Новошешминского района ежегодно направляются в Северную Корею, где оценили их стать и чистоту породы. В прошлом году район принял делегацию из Северной Кореи, которая приезжала с дружественным визитом, чтобы договориться о дальнейшем сотрудничестве. Новошешминские рысаки — дорогой подарок, и начиналось все с того, что один из этих коней отправился в качестве презента лидеру Северной Кореи. С тех пор орловские рысаки из Петропавловской Слободы каждый год отправляются в эту дружественную страну.

А еще питомцы Скокова есть у главы «Газпрома» Алексея Миллера, экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Был интерес у представителей Китайской Народной Республики, а в этом году планируется, что конь из Новошешминского района будет подарен президенту Монголии.

В прошлом году в районе началось развитие нового сельскохозяйственного инвестпроекта: улиточной фермы компании Helix Group. Выращивание пищевой улитки будет здесь сопровождаться ее переработкой — изготовлением замороженных полуфабрикатов эскарго и консервированием филе и печени улитки. Представитель компании Роман Матвеев провел для журналистов дегустацию эскарго, рассказал об особенностях проекта и о том, как двое татарстанских предпринимателей создали продукт, востребованный сегодня по всей России.

В дальнейшем компания имеет планы развивать разведение улитки для медицинских целей — на основе улиточного муцина изготавливаются косметические средства, кроме того, это богатый источник белка для питательных смесей. Администрация района выделила под проект землю, неиспользуемый инфраструктурный объект, помогла с подведением коммунальных сетей и в оформлении земельного участка.

Егор Тарнавский приглашает и других предпринимателей «приземлять» свои проекты на землях Новошешминского района: он заверяет, что муниципальные власти окажут всемерную поддержку инвесторам, готовым работать и развиваться.

— Есть еще ряд имущественных объектов, которые мы готовы предоставить на подобных условиях — организационные моменты и оформление документов взять на себя и поддержать инвестора, будь то строительство подъездной дороги, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение. Такой подход мы стараемся применять при работе с любым инвестором! — заявил глава.