Дорожный штраф и веб-переписка: чем семья начальника курса КЮИ МВД ответила на претензии прокурора

В суде Казани ответчики Хаяровы указали — в антикоррупционном иске не учтен их рыночный и арендный доход

Сегодня в суде Казани возобновится процесс по иску прокуратуры на 13 млн рублей к 40-летнему начальнику курса Казанского юридического института МВД Зиннуру Хаярову и его родителям. По версии надзорного ведомства, именно на них сын — бывший инспектор-экзаменатор ГАИ, укрывая доходы, оформил две квартиры, три парковки и авто. В свою очередь, ответчики назвали проверку доходов-расходов поверхностной и необъективной, указав, что представители истца не учли часть законных доходов Хаяровых — от сдачи квартиры в аренду и торговли сладостями на Приволжском рынке. В числе доказательств защиты — снимок с камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Детали — в репортаже «Реального времени».

Судья напомнил сторонам о возможности мировой

«Ответчики иск не признают в полном объеме», — заявила на старте антикоррупционного процесса адвокат Алия Хилинина, выступающая в интересах Хаяровых. Она отметила — госслужащий Зиннур Хаяров даже не был уведомлен о проверке: «Он о ней не знал и не мог предоставить какие-то доказательства до направления иска в суд».

Хилинина заявила — сама проверка проведена поверхностно и необъективно, без учета обстоятельств, имеющих значение для дела.

Сам бывший экзаменатор ГАИ Казани, а ныне начальник курса КЮИ, а также его родители-пенсионеры Илдар и Гельшат Хаяровы от резких заявлений в адрес прокуратуры воздержались. Редкий для Казани случай, когда ответчики вообще пришли в суд, да еще полным составом. Зиннур Хаяров скромно устроился в последнем ряду зала.

Разъясняя права участникам гражданского процесса судья Наиль Марданов упомянул и право на отказ от иска, и заключение мирового соглашения. Попытки прозондировать теоретическую возможность мировой с прокуратурой недавно предпринимали представители арбитражного судьи в отставке Аделя Минапова и бывшего вице-премьера Татарстана Энгеля Фаттахова. В обоих случаях вопрос задавался за рамками процесса, и в обоих случаях ответ был отрицательным... Подобных прецедентов по искам о взыскании активов ввиду несоответствия доходов и расходов в Татарстане не было.

Но вернемся к Хаяровым. Еще в феврале с иском к ним в интересах Российской Федерации обратился прокурор Приволжского района Артур Шарипов. В надзорном ведомстве после анализа деклараций и дополнительных сведений пришли к выводу: ни у Зиннура Хаярова, ни у его отца с матерью просто не было доходов для приобретения китайского кроссовера российской сборки Jetour Dashing и четырех объектов недвижимости в ЖК «Три богатыря» на Мавлютова — двух квартир в соседних корпусах и трех парковочных мест, всего на 13,04 млн рублей.

Интересы истца на заседании представлял старший помощник прокурора Айрат Назмиев. Из оглашенного заявления прокурора следовало — проверка активов экс-сотрудника УВД Казани и его родни проводилась в рамках надзора за расследованием дела о посредничестве взяточничеству, по которому к уголовной ответственности привлекают бывших коллег Зиннура Хаярова из отдела по приему водительских экзаменов ГАИ города.

Сам Хаяров начинал службу стажером в батальоне ДПС республиканской ГАИ в 2013 году, к осени 2016-го занял должность старшего инспектора взвода ДПС, успел поработать в штабной группе батальона ДПС, а в августе 2018 получил перевод в ГАИ УВД Казани, где на протяжении года принимал практические экзамены на водительские права, а затем еще пять лет оценивал знание теории у кандидатов. В Казанский юринститут МВД он перешел в конце 2024 года, а с октября 2025-го занял должность начальника курса на факультете подготовки по программам высшего образования.

Квартиры в ЖК «Три богатыря» и три машино-места на одного «китайца»

Исковые требования затрагивают 2018—2024 годы. Однако при оценки финансовых возможностей семьи прокуроры брали в расчет данные с 2015 года. Получилось — за 10 лет официальный доход главного ответчика составил, 8,9 млн рублей, включая безвозмездную помощь родителей, а доход его супруги — 2,1 млн рублей.

В списке крупных приобретений этой пары за тот же период всего одна квартира 49,7 кв. м на улице Портовой — за 4,4 млн рублей. В предмет иска она не входит, однако прокуроры установили — на эту покупку по договору о долевом строительстве в 2020-м пошли и зарплата, и помощь от родителей, и меры соцподдержки на детей, а также кредит в 2,6 млн рублей. Кредит уже погашен.

«Кроме этой квартиры Зиннуром Хаяровым в указанный период приобреталось иное дорогостоящее имущество в отсутствие финансовой возможности. С целью сокрытия реального имущественного положения и ухода от необходимости декларирования источников доходов, имущество регистрировалась на иных лиц, в качестве которых выступали родители», — прозвучала цитата из прокурорского иска. Далее огласили и перечень из пяти покупок, целиком вошедших в исковые требования:

квартира 56,6 кв. м. в ЖК «Три богатыря», корпус 2 приобреталась по договору с застройщиком «Конкорд Билд» в марте 2018-го за 3,7 млн рублей за счет собственных средств и кредита 1,76 млн рублей (погашен в 2019-м). По этому адресу зарегистрированы Гельшат и Илдар Хаяровы, они же указаны в качестве покупателей и собственников,

квартира 84,2 кв. м в том же ЖК, корпус 3 выкупалась по договорам долевого участия и уступки у некоего Фаткуллина в феврале 2020-го за 5,5 млн рублей. Включая 1 млн кредитных рублей, также оформлена на Хаяровых-старших,

машино-место 13,5 кв. м в том же ЖК, корпус 4 покупал согласно договору в октябре 2021 года за 400 тысяч рублей единолично отец главного ответчика,

еще два машино-места по 13,3 кв. м по тому же адресу в июле 2024-го приобретались за 1,26 млн рублей на имя матери Зиннура Хаярова,

последним предметом иска стал китайский автомобиль Jetour Dashing 2024 года выпуска. Договор о покупке его в августе того же года за 2,18 млн рублей заключался от имени Илдара Хаярова.

По данным прокуратуры, в 2015—2021 гг. отец главного ответчика трудился в компании «Транстехсервис», зарабатывая за год от 200 до 440 тысяч рублей, а кроме того, с 2020-го он получал и страховую пенсию по старости. Также в число доходов Илдара Мансуровича проверяющие включили 1,95 млн от продажи участка под Лаишево в июне 2022-го и еще 6,5 млн рублей — от реализации казанской квартиры на улице Авангардной в ноябре того же года. Отметив при этом покупку им в том же месяце квартиры на улице Аделя Кутуя за 8,8 млн рублей.

Также в иске содержится вывод, что у Гельшат Хаяровой доходов не было. В 2014—2025 гг. она имела статус ИП с основным видом деятельности — розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия.По данным надзорного ведомства, перед налоговой Хаярова отчитывалась о нулевых доходах, и «анализ движения денежных средств свидетельствует об отсутствии у нее возможности для приобретения» квартир и мест на парковке.

Прокурор района указывал — именно Зиннур Хаяров оплачивал расходы за интернет и кабельное ТВ по одной из «родительских» квартир в ЖК на Мавлютова, и он же выставлял на «Авито» объявление о продаже одного из машино-мест. Забегая вперед — оба факта ответчики не отрицают.

На вопрос судьи о наличии иных авто в семье они ответили, что других машин, кроме «китайца», у них нет. Резонное уточнение — зачем же тогда три места на парковке — объяснили вложением средств.

Имелся магазин на Приволжском рынке

На вопрос судьи о признании иска, все ответчики ответили отрицательно. Их позицию с возражениями пояснила на заседании адвокат Алия Хилинина. В частности, отметила — прямых претензий прокуратуры к ответчику №1 Зиннуру Хаярову нет. Происхождение квартиры на Портовой истцом не оспаривается.

Зарплата и пенсия ответчика №2 Илдара Хаярова за 8 лет составили 2,77 млн рублей, сообщила адвокат, добавив, что при подсчете иных доходов проверяющие не учли продажу автомобиля ВАЗ-2114 за 150 тысяч рублей. Правда, тут же уточнила — сделка по представленному договору имела место еще в 2009-м (прокуратура, напомним, считала доходы с 2015-го). Судья поинтересовался — ставился ли данный автомобиль на учет в ГАИ после продажи. Илдар Мансурович ответил утвердительно.

Далее суд информировали — ту самую квартиру на Авангардной Хаяров-старший сдавал с конца декабря 2021-го за 50 тысяч рублей в месяц и за 11 месяцев получил 550 тысяч. Договор аренды, а также распечатку переписки с арендатором из мессенджера адвокат попросила приобщить к материалам, отметив, что в подсчетах истца этих данных нет. «Можем суду на обозрение и телефон предоставить», — сообщила она.

Доказательства по ответчику №3 оглашать пришлось куда дольше. «За весь период ведения Гельшат Абдулазяновной предпринимательской деятельности с 11 июля 2014 года по 31 декабря 2024-го ее прибыль составила 19 млн 270 тысяч рублей», — информировала суд Алия Хилинина. С ее слов, у Хаяровой имелся магазин с кондитерскими изделиями на Приволжском рынке, который в первый же год работы принес доход в 2,4 млн рублей, из которых прибыль составила 849 тысяч.

Адвокат отметила — документы за 2014—2017 годы утеряны, но в работе ИП на тот период они и не являлись обязательными. Что касается последующих двух лет, тот тут защита предложила суду приобщить копию тетради, где Хаярова по собственной инициативе ежедневно вела бухгалтерию и в конце каждого месяца подводила итог. «Если будут сомнения — можно в дальнейшем ходатайство заявить о проведении почерковедческой экспертизы», — заявила Хилинина в процесса, а за рамками поделилась — к экспертизе на предмет срока давности тоже готовы. «Это старая школа. Я очень благодарна своей доверительнице, что она это все хранила», — заметила она.

Данные о доходах малого бизнеса Хаяровой за 2019—2021 годы уже учитывались с помощью контрольно-кассового аппарата с помощью аккаунта в «Такском-Кассе», которые автоматом получает ФНС. В данный момент в личном кабинете ответчицы доступны данные об операциях лишь за последние пять лет, и чтобы восполнить пробел защита направила запрос в ФНС о предоставлении сведений обо всей выручке Хаяровой, которая проходила через кассовый терминал до марта 2021-го включительно.

Также защитник представила суду в электронном виде книги учета доходов индивидуального предпринимателя, которые Хаярову, как и других ИП законодатель обязал вести в 2021 году при патентной системе налогообложения с выплатой фиксированного налога. Адвокат озвучила данные о чистой прибыли своей клиентки с 2021-го по 2024-й. Особенно удачным выдался 2023-й, когда этот показатель превысил 1,7 млн рублей.

«Итого из суммы прибыли ИП Хаяровой — 19 млн 270 тыс. расходы на приобретение объектов составили 12,3 млн рублей», — отметила представитель ответчиков, указав, что к этой сумме стоит приплюсовать и два кредита 2018 и 2020 годов.

Аргумент прокуратуры насчет объявления на «Авито» адвокат парировала так: отцу — 66, матери — 60, единственный сын помогает родителям, ничего тут такого нет. Довод об оплате услуг связи по квартире в 84 «квадрата» на Мавлютова объяснила фактическим проживанием по этому адресу Зиннура Хаярова с женой и тремя детьми: «Там детсад, школа, секция. Если единственный сын проживает рядом с родителями — удобно для всех. Конституция РФ не запрещает...».

Несостоятельным Хилинина назвала довод прокуроров, что начальник курса КЮИ является фактическим собственником «китайца» Jetour раз штраф за нарушение ПДД на этой машине оплачивал именно он. Она просила приобщить договор ОСАГО, заключенный в августе прошлого года, где в качестве страхователя указан Илдар Хаяров, но в полис вписан и сын. А еще предоставила копию штрафной квитанции, где за рулем указанной машины камера фотофиксации нарушений поймала Хаярова-старшего.

Примечательно, что на вопрос судьи о других периодах страхования отвечал Хаяров-младший: «Дата пролонгировалась, страховая компания была та же, там тоже данные мои и папы».

— Изложенное свидетельствует — имущество родителей приобреталось на законные доходы, имеется полное обоснование возможностей денежных накоплений и приобретений вышеприведенных объектов. Просим суд отказать истцу в удовлетворении требований в полном объеме, — подытожила позицию ответчиков Хилинина.

Также прозвучало — размер доходов Хаяровых-старших может быть увеличен за счет пенсии близкой родственницы — ветерана Великой Отечественной войны, которая жила с ними в 2012—2015 годах, нуждаясь в постоянном уходе. Суду был предоставлен адвокатский опрос бывшей соседки ответчиков, которая подтверждала и эту информацию, и факт сдачи в аренду квартиры на Авангардной.

Представитель райпрокуратуры попросил время для изучения доводов защиты. А председательствующий попросил объяснить — чем обоснована покупка трех машиномест? «Я 43 года отработала после десяти классов, в 60 на пенсию вышла. Пенсия — 12 тысяч. А дальше как жить? Даже в больницу сходить — надо платить. А так я же могу это место продать», — отвечала Гельшат Абдулазяновна и призналась — водительских прав у нее никогда не было.

Суд посчитал нужным привлечь к рассмотрению иска в качестве третьего лица МВД Татарстана и отложил процесс. Ожидается, что сегодня на заседании прокуратура даст свою оценку аргументам ответчиков.