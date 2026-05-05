Стотысячный нисаб, почти две тысячи паломников в хадж и масштабный «Курбан-фест»
В Татарстане готовятся к проведению главного мусульманского праздника Курбан-байрам
Курбан-байрам в 2026 году отмечается 27 мая. Этот день в Татарстане объявлен выходным. Главный мусульманский праздник в республике проводят всегда с размахом. Не станет исключением и год нынешний. Почему нисаб для курбана увеличился почти вдвое, во сколько состоится праздничный намаз и что ждет горожан на «Курбан-фесте» в Казани — читайте в материале «Реального времени».
Нисаб на Курбан-байрам увеличился почти вдвое
Нисаб в Татарстане на Курбан-байрам за год увеличился почти вдвое и составил 100 тысяч рублей в 2026 году. Каждый мусульманин, имеющий такую сумму свободных денег (за вычетом долгов и расходов), обязан в эти дни совершить жертвоприношение. Цифры на пресс-конференции, посвященной предстоящему мусульманскому празднику, озвучил кадый (шариатский судья) Казани Булат Мубараков.
— По решению Совета улемов и Совета кадыев ДУМ РТ нисаб (минимальный достаток или имущество, имея которые мусульманин обязан совершить жертвоприношение, — прим. ред.) для курбана был определен в размере 100 тысяч рублей и больше — по стоимости 595 граммов серебра, — сказал Мубараков.
В прошлый раз сумма была 53 тыс. рублей, а в 2024-м — 51 тыс. рублей. При этом размер нисаба на Курбан-байрам уменьшился, если сравнить его с аналогичным показателем на Ураза-байрам 19 марта. В феврале этого года для выплаты фитр-садака нисаб был установлен в размере 120 тыс. рублей.
Резкие изменения в суммах связаны со стоимостью 595 граммов серебра. Именно по нему высчитывается данный показатель. Это видно даже, если сравнить расчетные фьючерсные контракты на серебро. За последний год цены на них скакнули с 34$ за одну тройскую унцию до 99$ в конце января, а сейчас в мае немного упали до отметки в 73$.
Праздничный намаз — в 3:45 мск
По случаю Курбан-байрама во всех мечетях республики пройдут праздничные намазы. В Казани определен следующий порядок проведения мероприятия (время — московское):
- 2:15 — утренний намаз;
- 2:30 — чтение Корана;
- 3:15 — праздничная проповедь;
- 3:45 — праздничный намаз;
- 3:55 — праздничная хутба на арабском языке.
В остальных городах и селах Татарстана праздничный намаз в мечетях проведут через 30 минут после восхода солнца (приблизительно в 3:25 — 4:00 мск, в зависимости от местности).
На вопрос, какую мечеть на Курбан-гает посетят раис республики Рустам Минниханов и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, заместитель муфтия Татарстана Равиль хазрат Зуферов отвечать не стал. Об этом станет известно позже, добавил спикер.
После праздничного намаза начнется заклание жертвенных животных. Для совершения обряда жертвоприношения на Курбан-байрам в Казани подготовят 17 специальных площадок.
— По милости Аллаха Курбан в этом году будет проводиться в 17 местах. Все забойные цеха приготовлены, для этого отведены соответствующие места. Заказы на животных уже принимаем. Первый курбанный день — 27 мая, после намаза. Курбан-байрам будет проводиться до захода солнца 29 мая, то есть до 20:13 мск, — сказал Равиль хазрат Зуферов.
Количество оборудованных мест, по сравнению с прошлым годом, не поменялось. В 2025 году площадки обустроили на территории 16 городских мечетей — Аль-Марджани, Апанаевской, «Тынычлык», «Гадел», «Ризван», «Билял», «Куддус», «Иман Нуры», «Казан Нуры», «Салихжан», «Фатиха», «Маулид», «Ахмадзаки», «Рамазан», «Раджап», «Жомга», также работал специализированный комплекс «Курбан Байрам» на Петряевых, 6.
Особое внимание в этот раз уделяется и самим животным. Из-за скандальной истории с пастереллезом и другими болезнями скота в некоторых регионах в Татарстане существуют определенные ограничения по ввозу парнокопытных. Представители Духовного управления мусульман (ДУМ) РТ не смогли дать конкретного ответа, предложив дождаться отдельного брифинга, который состоится 16 мая.
Почти две тысячи паломников в хадж
Еще одна важная информация касается паломников, отправляющихся в хадж. В 2026 году количество квот для татарстанских мусульман не изменилось. В Саудовскую Аравию из Татарстана отправятся 1 800 хаджиев. Первые группы с паломниками вылетят из Казани уже 16 мая.
— 16 мая из Татарстана в хадж отправятся первые четыре группы. В каждой группе около 50 человек. Пускай Всевышний Аллах примет их хаджи, благие деяния, а также молитвы — для нас, для нашей Родины, нашей Отчизны, — завершил свою речь Равиль хазрат Зуферов.
Сопровождающими выбраны опытные руководители, в том числе хазраты, знающие арабский язык и законы Саудовской Аравии. Вместе с паломниками Татарстана отправятся 20 врачей разных специальностей. В прошлые годы для них в местах хаджа были развернуты мобильные медицинские пункты.
«Курбан-фест» пройдет в парке «Елмай»
Помимо традиционных религиозных обрядов, в районах и городах Татарстана подготовят праздничные развлекательные мероприятия. Большинство из них будет организовано на близлежащих с мечетями площадках. Районные мухтасибаты уже сейчас активно работают над культурной программой праздника. На местах планируется организация различных активностей с конкурсами, национальными играми, соревнованиями и выступлениями артистов.
В Казани 27 мая состоится масштабный семейный праздник «Курбан-фест», который пройдет в парке «Елмай» с 13:00 до 17:00 мск. Для собравшихся будет представлена развлекательная программа на сцене, для детей организуют зону с активностями. Также ожидается арт-постановка уличного театра с элементами исторической реконструкции, проведение мастер-классов. От Кремлевской набережной до самого парка развернется ярмарка и фудкорт под открытым небом.
«Курбан-фест» в Казани проводится в девятый раз. В прошлом году городской мусульманский праздник посетило около 10 тысяч человек.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».