Лейла Фазлеева — об ограничениях связи ко Дню Победы: «Сохранность жизни важнее»

Экспозиция военной техники вместо колонн на параде, будущее памятника участникам СВО

Традиционный парад на 9 Мая в Казани пройдет без военной техники. Вместо этого горожане смогут посмотреть на нее в рамках специальной экспозиции, которая будет доступна в течение всего праздничного дня, заверили сегодня власти на брифинге в Кабмине. Что еще ждет казанцев? Возможные ограничения связи, «Поющая Казань» с Салаватом Фатхутдиновым и десятки мероприятий в разных точках города. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы живем в ограничениях, которые обеспечиваются в целях безопасности»

Меньше недели осталось до празднования Дня Победы. Татарстанцы готовятся не только к торжественным мероприятиям, но и к возможным ограничениям связи. Сегодня на брифинге в Кабмине не отрицали, что с ней могут возникнуть сложности, но подчеркнули: это необходимо для безопасности.

— Мы живем в ограничениях, которые обеспечиваются в целях нашей с вами безопасности. Соответственно, если в целях безопасности в какой-то период мы будем испытывать ограничения по связи, то, я думаю, сохранность нашей жизни и жизни наших близких, тех, кто пришел на мероприятие, важнее передачи информации друг другу, — заявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Она призвала жителей республики соблюдать и другие меры безопасности: например, отказаться от несанкционированного использования пиротехники. В Казани салют пройдет в акватории Казанки, напомнила Фазлеева.

Парад пройдет без военной техники

Традиционный парад в Казани в этом году пройдет без военной техники, подтвердил замруководителя исполкома по социальным вопросам Азат Абзалов. Технику выставят в рамках специальной экспозиции, которая будет открыта в течение всего дня. Представят и историческую технику, в частности танк Т-34, и современные образцы.

Напомним, без военной техники в этом году обойдется и парад в Москве. Как объяснял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это связано в том числе с террористической угрозой.

— Речь идет об оперативной обстановке. Поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет. Но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату, — сказал он.

В Татарстане решение выставить технику в рамках экспозиции объяснили просьбами казанцев.

— Неоднократно по итогам проведения торжественного прохождения войск Казанского гарнизона было пожелание от зрителей о том, чтобы эта техника в течение всего дня была доступна для просмотра. Соответственно, организовывая парад в 2026 году, мы пошли с коллегами Казанского гарнизона на то, чтобы данная техника была представлена в течение всего дня, — сказала Лейла Фазлеева.



Казань определяется с памятником участникам СВО

Год назад в казанском парке Победы установили памятный камень на месте строительства мемориального комплекса участникам СВО. Когда появится сам монумент, не уточняли, но сегодня Лейла Фазлеева заверила: работа над ним идет. В Татарстане уже прошло несколько встреч с ветеранами боевых действий и художниками.

— Минкульт Татарстана провел закрытый конкурс. На сегодняшний день есть 11 заявленных работ, которые представлены министерству. Проводится внутренний конкурс, для того чтобы определить вместе с участниками СВО, каким им хотелось бы видеть этот памятник, — поделилась вице-премьер.

По ее словам, конкретная локация для памятника в парке Победы уже выбрана. Теперь скульпторам предстоит определить его «посадку», масштабы и объемы. В ходе праздничных мероприятий запланирована еще одна встреча, на которой обсудят внешний вид монумента и его представление татарстанцам, добавила Фазлеева.

Что ждет казанцев в День Победы

Напомним, торжества 9 мая начнутся с церемоний возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах, а также в парке Победы — у Вечного огня, памятников Труженикам тыла, Матерям и вдовам, Советскому Солдату. Главная площадка развернется на площади Тысячелетия — туда казанцев приглашают уже к 9:00. В 10:00 начнется парад войск Казанского гарнизона. После него состоится масштабное театрализованное представление, отражающее вклад предприятий Казани и Татарстана в победу над фашизмом.

На улице Баумана запланировано мероприятие «Этот день мы приближали как могли». Это реконструкция празднования Дня Победы 81 год назад. По улицам Казани вновь пройдет шествие «Бессмертного полка». Оно начнется в 15:00, участников будут принимать с 12:00.



Площадкой празднования станет и Казанский кремль: на площади у мечети «Кул-Шариф» с 11:00 стартует ежегодный «Вальс Победы». Для гостей будет работать полевая кухня. Также казанцы смогут ознакомиться с мемориальным стендом «Стена героев». В завершение программы во Дворе Присутственных мест покажут вокально-хореографический спектакль «Домой с Победой…». Он пройдет в 17:00.

Вечерняя программа на площади Тысячелетия стартует в 19:00. Концерт завершится акцией «Поющая Казань» с участием группы «Волга-Волга», Салавата Фатхутдинова и других артистов, рассказал Абзалов. Завершится празднование в 22:00 салютом в акватории Казанки.



Отметим, сегодня Кабмин Татарстана принял постановление о временном ограничении розничной продажи алкогольной продукции в Казани 9 мая. Меры будут действовать в центре города, включая улицы Баумана, Карла Маркса, Пушкина, Петербургскую. Ограничения коснутся также таких локаций, как проспект Ямашева и другие крупные магистрали, площади 1 Мая, Свободы и Тысячелетия, Кремлевская набережная и ряд общественных пространств, среди которых парк Горького, парк Победы, парк «Черное озеро» и Ленинский сад.

Исключение составит продажа алкогольной продукции в заведениях общественного питания.