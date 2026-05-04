Бастрыкин взял под контроль ЧП с травмированием подростка из-за нападения собаки в Казани

По словам матери пострадавшего, собака неоднократно проявляла агрессию, однако меры по ее отлову своевременно приняты не были

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании обстоятельств травмирования подростка в результате нападения собаки в Казани.

Ранее в соцсетях опубликовали информацию о нападении собаки на 9-классника в Советском районе Казани. Подросток получил травмы руки. По словам матери пострадавшего, собака неоднократно проявляла агрессию, однако меры по ее отлову своевременно приняты не были.

По данному факту следователи Татарстана возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Никита Егоров