Газификация в Татарстане подорожала до 35 миллиардов рублей

Выросли объемы работ по программе и количество домовладений без привлечения средств граждан

Фото: Реальное время

В Татарстане обновили региональную программу газификации жилья, промышленных и иных организаций на 2019—2028 годы. Изменились целевые индикаторы, а также объем и источники финансирования. Без привлечения средств граждан газ подведут в 40,6 тысячи домовладений и еще около 2 тысяч получат его в СНТ. В общей сложности подведение голубого топлива потребует 35,3 млрд рублей, или почти на 7 млрд больше, чем планировалось еще годом ранее. Наряду с комфортом растет и капитализация жилья и дач: наличие газа прибавляет 10—30% к их цене.

Кто получит газ за казенный счет

Региональную программу газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций на 2019—2028 годы в Татарстане ввели шесть лет назад и с тех пор неоднократно корректировали. В эти дни вышло еще одно постановление кабмина, которым утвердили новую редакцию документа.

Что изменилось в программе

Основные отличия — изменения целевых индикаторов и структуры программы. В частности, уточнены планы по догазификации:

количество домовладений без привлечения средств граждан выросло с 38 810 до 40 571 (+1761);

количество домовладений в СНТ увеличено с 1 511 до 2 052 домовладений (+541).

Реальное время / realnoevremya.ru

Эти изменения направлены на расширение масштабов газификации и повышение доступности природного газа для населения. Однако в рамках строительства внутрипоселковых газопроводов плановый показатель снизился с 5 765,8 км до 3 340,90 км. При этом выросла протяженность возводимых объектов газопроводов-отводов — с 20 км до 22,9 км.

Существенно — в 9 раз — выросло количество запланированных к реконструкции газораспределительных станций — с 3 до 26 штук.

Что осталось без изменений

Как и прежде, прирост потребления природного газа с 2019 по 2028 год оценивается в 4 019 млн кубометров. Протяженность построенных межпоселковых газопроводов — 214,3 км, а в части прокладки внутрипоселковых догазификация домовладений без привлечения средств граждан составит 2 424,9 км.

Реальное время / realnoevremya.ru

Предполагается построить 62 км объектов магистрального транспорта и одну газораспределительную станцию. Не изменилась газификация потребителей природным газом: количество населенных пунктов, квартир (домовладений) — 405 объектов. А также протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией, — это 1 192,03 км.

Программа подорожала почти на 7 млрд рублей

Региональная программа газификации в Татарстане финансируется за счет средств от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа, единого оператора газификации и ПАО «Газпром». В этом году в список источников финансирования вошла еще одна компания — ООО «Инженерные решения».

Общий объем финансирования программы вырос с 28,5 млрд до 35,3 млрд рублей, то есть на 6,8 млрд. «Газпром трансгаз Казань» направит 18,2 млрд за счет спецнадбавки и еще 7,7 млрд, как единый оператор по программе догазификации. Компания «Инженерные решения» выделит 137,83 млн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Порядка 5,7 млрд рублей предусмотрено по линии средств единого оператора в рамках развития газоснабжения и газификации республики. «Газпром» по той же программе перечислит 3,5 млрд рублей, а «Инженерные решения» — 55 млн только в этом году. Ожидаемый результат программы — повысить уровень газификации жилья в Татарстане с 99,3 до 99,78%.

Татарстанцы трижды побили рекорд суточного потребления газа

В Татарстане ежегодно увеличивают количество домовладений, подлежащих догазификации без привлечения средств граждан в рамках программы. Например, в первоначальном плане-графике на 2021–2023 годы была запланирована газификация 18 тысяч домовладений, к 2025 году потенциал догазификации оценивали в 38,8 тысячи домовладений, а теперь он вырос до 40,6 тысячи с лишним.

Реальное время / realnoevremya.ru

Охват растет вместе с ростом заявок от населения в рамках программы социальной догазификации, реализуемой по поручению президента России. Спрос на нее по-прежнему высок. Причем сейчас она распространяется не только на жилой фонд: с 2023 года бесплатная газификация стала доступна для медицинских и образовательных учреждений, а с 2024 года в нее включили садоводческие некоммерческие товарищества в границах газифицированных населенных пунктов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сейчас, по данным программы, в республике эксплуатируется более 5 800 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, а также 45 199,93 км распределительных газопроводов. 10 974 газорегуляторных пункта. По показателям газификации Татарстан лидирует среди регионов России — 99,3%. Основные потребители природного газа — энергетический комплекс и ЖКХ, на них приходится более половины от всего объема.

В последние годы догазификация в рамках программы проводилась в нескольких муниципалитетах Татарстана. Среди них Тукаевский и Нижнекамский районы. Так, в первом к голубому топливу недавно подключили 171 жилой дом в поселке Новый, а во втором — СНТ «Мичуринец».

В 2025 году в план-график догазификации в составе программы включили 81 СНТ и порядка 700 домовладений. Среди условий для участия в программе — регистрация права собственности на жилой дом и земельный участок, а также наличие протокола общего собрания членов СНТ о решении догазификации.

В 2025 году «Газпром трансгаз Казань» протранспортировал 208 млрд кубометров газа. В республике более 1,6 млн абонентов получают голубое топливо для своих домов. «В январе текущего года рекорд суточного газопотребления побит трижды и остановился на уровне 87,9 млн кубометров», — заявил на брифинге по итогам года гендиректор компании Рустем Усманов.

Как сообщили «Реальному времени» в компании, ответственным органом государственной власти за разработку региональной программы газификации в республике является татарстанский Минпромторг. Министерством Приказом от 18.12.2025 №268-ОД утверждены сводный и пообъектный планы-графики догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд в республике, включающие в себя 2052 домовладения в 162 СНТ.

— ООО «Газпром трансгаз Казань» в свою очередь при поступлении заявок от населения о подключении домовладений (в том числе с территорий СНТ) к сетям направляет в адрес Министерства промышленности и торговли предложения для включения данных мероприятий в план-график догазификации. С конкретными населенными пунктами и СНТ, которые вошли в новый список, можно ознакомиться в постановлении Кабинета министров РТ №587 от 28.04.2026 о внесении изменений в Региональную программу газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций РТ на 2019—2028 годы, — уточнили в пресс-службе организации.

Кроме того, добавили, что финансирование мероприятий по догазификации производится за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа газораспределительной организации и за счет заемных средств Единого оператора газификации. «Количество подключаемых домовладений растет каждый день. Средний уровень газификации по Республике Татарстан составляет 99,3%», — заявили в компании.

Кому газ будет в плюс, а для кого нецелесообразен

Кроме того, что газификация выступает важным фактором экономического развития территорий республики, она существенно увеличивает рыночную стоимость недвижимости — особенно в пригородных и сельских районах. Однако полностью без вложений со стороны населения не обойтись.

— Подвести газ к участку СНТ — это порядка 200-250 тысяч рублей, включая теплоузел с котлом. Такова примерная цена вопроса. При этом часто звучат заявления о том, что газ «бесплатно доводят до дома». На практике я пока не встречал случаев, когда это делалось полностью за счет государства. Даже если трубу подводят к границе участка, дальше все равно нужно копать траншеи, тянуть коммуникации по участку, нанимать подрядчиков, — отметил гендиректор компании «РеАгентство» Юрий Чикиров.

Хозяева при этом все равно останутся в плюсе, благодаря капитализации жилья. Наличие газа прибавляет 10—30% к цене на недвижимость. Правда, многое зависит от локации. «Если участок ликвидный, затраты на газификацию окупятся точно — можно говорить о соотношении 1х1 или даже выше. То есть стоимость вырастет как минимум на сумму затрат, а возможно, и с некоторым коэффициентом. Но если участок неликвидный, то неважно, проведен ли там газ или установлен золотой унитаз, — это не добавит ему стоимости», — уточнил эксперт.

— Участок с коммуникациями, безусловно, привлекает покупателей. Однако на рынке ИЖС высокая конкуренция: почти все территории изначально предусматривают возможность газификации. Чаще всего без газа остаются именно участки в СНТ. В районах рядом с Казанью цены на участки в СНТ и так достаточно высокие, и газификация становится одним из конкурентных преимуществ. В отдаленных поселках ситуация иная: даже при появлении газа цены существенно не растут из‑за удаленности от города, — подтвердил ту же тенденцию руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин.

Кроме того, процесс газификации на территории садовых обществ, по его словам, идет довольно медленно. Даже если в СНТ проведен газопровод вдоль улицы, подключаются далеко не все участки. «Многим газ просто не нужен: люди живут там не круглогодично и используют электричество. Затраты на подключение к газу нередко оказываются нецелесообразными из‑за строгих требований: дом должен быть, к примеру, кирпичным, с отделкой и отдельной кухней. Многие постройки не соответствуют этим критериям, поэтому газовики не могут выполнить подключение», — добавил он.

В итоге получается парадокс: наличие газа в поселке — это плюс, но если сам дом не подходит для подключения, то продать его дороже не получится, заключил эксперт.