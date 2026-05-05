Телекомпания ТНВ подготовила фильм о строительстве Казанского обвода

В кинотеатре «Мир» впервые показали документальный фильм «Ров» от телеканала ТНВ. Режиссер Ринат Юзаев взялся за непростую тему из истории тыла — сооружение Казанского обвода. Массовый зритель увидит картину по телевизору 9 мая в 18:00.

Система длиной в 331 километр

Казанский обвод протяженностью 331 км строили осенью-зимой 1941—1942 годов для защиты от наступающих немцев. Это не только рвы, эскарпы и контрэскарпы, но также командные и командно-наблюдательные пункты, скрытые огневые точки, дзоты, землянки.

Обвод являлся самой протяженной частью Волжского оборонительного рубежа. На его строительство в ТАССР мобилизовывали казанцев и жителей Апастовского, Кайбицкого, Буинского, Тетюшского, Нурлатского, Верхнеуслонского, Балтасинского, Ципьинского, Высокогорского районов. Работали они с помощью обычных инструментов — лопат, кирок, ломов… В помощь сельчанам в деревни направляли студентов, которые жили у них в домах. Питание не было предусмотрено: как вспоминает одна из работниц, ее мать с утра брала с собой краюху хлеба, который на морозе превращался в камень. Им и питалась.

Документальные кадры, интервью соседствуют здесь с художественной съемкой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В январе этого года группа проводила съемки, иллюстрирующие эту работу. В них приняли участие жители села Ульянково Кайбицкого района — и взрослые, и подростки. По словам Рината Юзаева, они смогли ощутить, очень приблизительно, что чувствовали люди в начале 1940-х. В январе стоял мороз около -10 градусов, но мерзли не только актеры, одетые в телогрейки, но и закутанные телевизионщики. В 1941—1942 годах температура в этих краях доходила до минус 40 — минус 50, отметил кайбицкий краевед Рамис Хаялиев.

— Спасибо кайбицким друзьям, которые наняли экскаватор, вырывший этот ров, — сказал Юзаев. — Копало на съемках около 40 человек, бабушки, дедушки, мальчики, девочки. Спасибо Ульянково, Большому Подберезью, Старым Чечкабам... Знаете, мы два дня снимали в этих степях — мы так замерзли! Я не представляю, как можно было работать так с утра до ночи.

Ринат Юзаев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Где родилась музыкальная комедия

Обвод копали не только студенты и крестьяне. Рядом с ними были ректор КГУ Кирилл Ситников, академики Борис Арбузов, Гильм Камай... Хаялиев отметил, что тогда в Старые Чечкабы прибыл на работу весь состав казанского радиокомитета во главе с Аделем Кутуем. В том числе были, например, композиторы Рустем Яхин и Джаудат Файзи. Джаудату-абыю Кутуй там же предложил написать «что-то веселое». Так в этих суровых условиях родилась идея музыкальной комедии «Башмачки» («Башмагым), ее показали 1 марта 1942 года, вскоре после окончания работ.

Также ценность фильма — в интервью реальных участников тех событий: Амины Габидуллиной из села Старые Чечкабы, Файрузы Фатыховой из Бурундуков, Анны Чинковой из Верхнего Подберезья. Картину дополняют краеведы — Рамис Хаялиев, Олег Калеев, историк Людмила Кузнецова, директор музея Кайбицкого края Илдар Шакиров.

Фильм использует не только воспоминания очевидцев и хронику, которая сохранила эпизоды возведения обвода. Здесь есть и специально снятые художественные эпизоды, а само действие строится от лица 15-летней девочки — как указывают титры, ее звали Саима Раимова, она также работала на обводе. Как и 107 тысяч других человек. После поражения немецко-фашистских войск под Москвой обвод был законсервирован.

Генпродюсер фильма — Ильшат Аминов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Я никогда не знал, что это было так»

— Вы знаете, что задача документального фильма — рассказать неизвестное об известном, — сказал генеральный продюсер картины, генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. — Все слышали про Казанский оборонительный рубеж. И я слышал о нем много. Я никогда не знал, что это было так. Никогда не знал, что это все сделали люди, у которых не было экскаваторов, не было тракторов, ничего не было, они все делали руками. И они сделали этот трехсоткилометровый рубеж.

— Самое главное, что до сих пор в земле Татарстана, если вы поедете по этим районам, эти рвы можно увидеть. Большое спасибо творческой бригаде, что они застали для истории реальных свидетелей, которым уже много лет, которые реально рыли эти рвы, они задокументировали эти показания, эти рвы, — добавил Аминов и указал, что хроникальные кадры, показывающие возведение обвода, — уникальные, найденные в архиве.

Краевед Рамис Хаялиев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Автор сценария Ильзира Юзаева отметила, что впервые раскрываются печальные подробности возведения Казанского обвода — ранее сухая статистика говорила, что жертв не было:

— Но когда мы встречались с участниками событий, искали и открывали документы, оказалось, что погибших было много, — сказала Юзаева. — Люди не доходили домой, у людей погибали дома дети, пока они были в поле. Представляете, какое это было горе... Впервые эти данные были озвучены. Я не могу смотреть этот фильм спокойно.

Потому фильм завершается пронзительным чтением заупокойных молитв на двух языках. Зрители могут увидеть, как выглядели многие герои в молодости. Тревожности и драматизма картине добавляет авторская музыка Радика Салимова.

Напоминаем, что Казанский обвод в 2024 году был признан объектом культурного наследия. А в 2021 году Российское военно-историческое общество и Российская академия наук поддержали идею создания мемориала.

