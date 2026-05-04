Ночью в Татарстане почти шесть часов действовал режим беспилотной опасности

Ночью на территории Татарстана почти шесть часов действовал режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения вводились с 00.21 до 06.08 по московскому времени. Местные аэропорты не закрывались.

В последний раз до этого режим беспилотной опасности вводился в Татарстане 2 мая. Тогда обошлось без происшествий.

