Ночью в Татарстане почти шесть часов действовал режим беспилотной опасности
Ограничения вводились с 00.21 до 06.08 мск.
Ночью на территории Татарстана почти шесть часов действовал режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения вводились с 00.21 до 06.08 по московскому времени. Местные аэропорты не закрывались.
В последний раз до этого режим беспилотной опасности вводился в Татарстане 2 мая. Тогда обошлось без происшествий.
