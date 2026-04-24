«При таких санкциях начнется свержение правительств в Европе»

Евросоюз ввел 20-й пакет санкций против России, но выигрывают от этих ограничений США

Евросоюз ввел 20-й пакет санкций против России. Ограничения коснулись как артистов и гендиректоров фирм, включая руководителя особой экономической зоны «Алабуга», так и судов, связанных с «теневым флотом» нашей страны. Подробнее о том, как введенные запреты отразятся на российской экономике, кто больше всего выиграет в данной ситуации и что ждет Европу, — в материале «Реального времени».

20-й пакет санкций стал основой для будущего запрета на морские перевозки российской сырой нефти

Накануне, 23 апреля, Евросоюз ввел 20-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 10 физлиц, более 10 компаний и предприятий из нефтегазового сектора, 46 судов, связанных с «теневым флотом» нашей страны, а также 20 российских банков.

Отметим, что среди граждан под европейскими санкциями оказались гендиректор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев, рэпер Тимати (Тимур Юнусов), гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, первый замминистра культуры Сергей Обрывалин, боксер Федор Чудинов и другие.

Если рассматривать «нефтянку» и «газовиков», то запреты затронули компании «Башнефть», «Славнефть» и ее структуры, а также структурные фирмы «Лукойла» и «Газпрома».

Что касается флота, то новый пакет коснулся судоходной компании «Роснефтефлот», 46 судов, которые Брюссель связывает с «теневым флотом» России. В частности, им запретили заходить в порты и предоставлять услуги, связанные с морскими перевозками. Кроме того, в ЕС теперь не разрешают технически обслуживать российские танкеры и ледоколы, которые перевозят сжиженный природный газ (СПГ). Помимо этого, власти наложили запрет на проведение операций с российскими портами Мурманск и Туапсе.

Европа добавила в санкционный список и четыре банка из Киргизии, Азербайджана и Лаоса за «обход ограничений Евросоюза или за связь с системой передачи финансовых сообщений Банка России». Речь идет о «Керемет Банке», Capital Bank of Central Asia, Yelo Bank и Joint Development Bank.

Еще Евросоюз добавил сюда Московский физико-технический институт (МФТИ) за «подготовку специалистов для российского военного комплекса, запуск спецпрограммы по технологиям беспилотников», страховую компанию «Согласие», а также организацию из Киргизии, которая управляет биржей, где торгуют стейблкоином A7A5, а значительные объемы данной криптовалюты поддерживает Россия. В пакет вошел и запрет на доступ к зеркальным сайтам запрещенных российских СМИ, включая RT, Sputnik, на операции с криптовалютой RUBx и любую поддержку со стороны ЕС в разработке цифрового рубля, ограничения на предоставление России услуг в сфере кибербезопасности.

Из других «добавок» Евросоюза: установление квоты на импорт аммиака, ужесточение требований к отслеживанию российских алмазов, запрет на экспорт в Киргизию станков с ЧПУ и радиооборудования из-за риска реэкспорта в Россию, а также запрет европейским компаниям оказывать российским предприятиям услуги СПГ-терминалов.

По данным с сайта ЕС, 20-й пакет санкций стал основой для будущего запрета на морские перевозки российской сырой нефти и нефтепродуктов.

«В нашей стране уже сочиняют анекдоты по поводу европейских пакетов»

Учитывая такие темпы, можно предположить, что в следующие пакеты санкций Евросоюз включит певца Филиппа Киркорова и других российских артистов, а также железные и автомобильные дороги, мосты и посты ГИБДД, однако все эти запреты находятся уже на «грани смеха». Об этом сообщил «Реальному времени» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.



— В Европе санкции преподносят как ограничения, которые имеют серьезное значение, но в России они уже давно приобрели комический характер. В нашей стране даже сочиняют анекдоты по поводу европейских пакетов. Например, один товарищ говорит другому: «Слушай, я приду к тебе в гости сегодня?», другой отвечает: «Хорошо, приходи, только имей в виду, что туалет у меня под санкциями Евросоюза. Так что в туалет ко мне тебе ходить нельзя, но выпить водки на кухне можно», — высмеял решения европейских властей политолог.

Он подчеркнул, что начиная примерно с 17-го пакета Евросоюз начал вводить санкции против себя. Более того, вводимые «запреты» бьют и по европейскому народу, которым правят члены ЕС. Причем, судя по их заявлениям, шансов, что они образумятся, не наблюдается.

— Самое удивительное, что позже к нам приезжают отдельные парламентарии из Европы или США и удивляются, что полки российских магазинов ломятся от разнообразия товаров и продуктов, а у них все пусто. И это только один из доказательных примеров, что европейцы своими санкциями стреляют себе же в ногу, — обратил внимание Перенджиев.

«Власти Штатов видят, что давить на Россию — это значит себе делать хуже»

Введенные санкции никак не повлияют на возможности России поставлять свои ресурсы. Как и раньше, мы продолжим продавать больше нефти и газа дружественным странам, а те, в свою очередь, станут с наценкой отправлять их в Европу. Об этом «Реальному времени» сообщил доктор политических наук, профессор, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Также он подчеркнул, что из-за всей этой ситуации с санкциями против России выигрывают США.



— Одно время самые дешевые энергоносители шли по «Северным потокам», но их взорвали. В итоге теперь Европа покупает ресурсы у США, но только в три-четыре раза дороже, чем у России. Более того, Штаты тем временем работают над выдачей второй смягчающей лицензии на продажу нефти для наших танкеров на один месяц. Это делается для того, чтобы сбить цены, которые серьезно и негативно влияют на репутацию и американскую экономику. Иными словами, власти Штатов видят, что давить на Россию — это значит себе делать хуже. Европейцы пока этого не чувствуют или не хотят об этом задумываться, — резюмировал эксперт.

«Европейский народ понял, что им правят явные придурки»

Говоря о будущем Европы, Перенджиев разделил мнение американского политолога, экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора, который допускал смену власти в европейских странах.

— Как говорил американский эксперт Дуглас Макгрегор: «Похоже, что при таких санкциях начнется свержение правительств в Европе». Вот если такие потрясения действительно начнутся, то тогда можно будет говорить, что европейский народ образумился, понял, что им правят явные придурки, которые, даже не осознавая всех последствий, продолжают принимать странные решения, — резюмировал политолог.