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В Минюсте США заявили, что Трамп имеет право снести статую Свободы

10:52, 07.06.2026

Проект возведения бального зала находится на слишком продвинутой стадии

В Минюсте США заявили, что Трамп имеет право снести статую Свободы
Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Во время апелляционных слушаний юрист Минюста США Яаков Рот заявил, что суд не вправе вмешиваться в действия администрации президента Дональда Трампа по строительству бального зала в Белом доме. Об этом пишет Politico.

Рот отметил, что проект возведения бального зала находится на слишком продвинутой стадии и затрагивает вопросы национальной безопасности. Судья Патриция Миллетт спросила, подразумевает ли позиция администрации, что суды не смогут вмешиваться, если правительство быстро реализует спорный проект и создаст «свершившийся факт».

Она привела гипотетический сценарий: если правительство решит снести знаменитую статую Свободы, ничего нельзя будет сделать? На это Рот ответил утвердительно.

1 апреля Трамп поделился с журналистами конфиденциальными деталями о строительстве бункера на территории Белого дома. Он рассказал об этом во время беседы на борту Air Force One, отметив, что под недостроенным бальным залом появится огромный военный комплекс, и стоимость бомбоубежища составит $400 миллионов.

В прошлом Трамп также демонстрировал дронопорт, расположенный на крыше бального зала Белого дома.

Ранее сообщалось, что в Кремле допустили возможность встречи президента России Владимира Путина и Трампа этим летом.

Никита Егоров

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