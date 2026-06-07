В Минюсте США заявили, что Трамп имеет право снести статую Свободы

Проект возведения бального зала находится на слишком продвинутой стадии

Во время апелляционных слушаний юрист Минюста США Яаков Рот заявил, что суд не вправе вмешиваться в действия администрации президента Дональда Трампа по строительству бального зала в Белом доме. Об этом пишет Politico.

Рот отметил, что проект возведения бального зала находится на слишком продвинутой стадии и затрагивает вопросы национальной безопасности. Судья Патриция Миллетт спросила, подразумевает ли позиция администрации, что суды не смогут вмешиваться, если правительство быстро реализует спорный проект и создаст «свершившийся факт».

Она привела гипотетический сценарий: если правительство решит снести знаменитую статую Свободы, ничего нельзя будет сделать? На это Рот ответил утвердительно.

1 апреля Трамп поделился с журналистами конфиденциальными деталями о строительстве бункера на территории Белого дома. Он рассказал об этом во время беседы на борту Air Force One, отметив, что под недостроенным бальным залом появится огромный военный комплекс, и стоимость бомбоубежища составит $400 миллионов.

В прошлом Трамп также демонстрировал дронопорт, расположенный на крыше бального зала Белого дома.

Ранее сообщалось, что в Кремле допустили возможность встречи президента России Владимира Путина и Трампа этим летом.

Никита Егоров