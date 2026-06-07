СМИ: Тайвань направил пять кораблей в ответ на морскую операцию КНР

CGA подчеркнуло, что Пекин не обладает суверенными правами в данной акватории

Управление береговой охраны Тайваня (CGA) осудило действия китайских правоохранительных органов, связанные с морской операцией. Для наблюдения за китайскими кораблями развернуты патрульный фрегат и катера, как сообщает издание Focus Taiwan.

В своем заявлении CGA подчеркнуло, что Пекин не обладает суверенными правами в данной акватории и его «притязания» нарушают международное право и не соответствуют действительности. «Китай не имеет никаких суверенных прав в водах к востоку от Тайваня», — добавили в управлении.

Согласно информации от тайваньской стороны, в воскресенье были зафиксированы четыре китайских корабля, которые двигались из китайской провинции Фуцзянь в юго-западном направлении от Тайваня. Хотя суда находились за пределами территориальных вод Тайваня, CGA направило пять своих кораблей для ответного патрулирования. Они также заверили, что примут все необходимые меры для «решительной защиты национального суверенитета».

Ранее сообщалось, что Китай начал специальную морскую операцию в акватории к востоку от Тайваня.

Никита Егоров