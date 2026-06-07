Названы категории товаров, которые чаще подделывают в России

В топе оказались, например, автозапчасти

Фото: Мария Зверева

Среди наиболее распространённых подделок в России оказываются автозапчасти, спортивная обувь и одежда, косметика и бытовая химия, алкоголь, табачные изделия, а также ноутбуки и смартфоны. Почти половина контрафактной продукции реализуется на рынках и барахолках. Об этом сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), чьи слова приводит ТАСС.

— К числу самых подделываемых товаров входят автозапчасти, спортивная обувь и одежда, косметика и бытовая химия, алкоголь, табачные изделия, ноутбуки и смартфоны. Около 50% контрафакта появляется на барахолках и рынках, тогда как 30-40% — на маркетплейсах. Остальная продукция продаётся через социальные сети и мелкие магазины, — отметил он.

Богданов добавил, что одним из решений, способствующих улучшению ситуации на рынке, является введение прослеживаемости товаров на всех этапах, вплоть до конечного потребителя. В крупных торговых сетях, входящих в АКОРТ, применяется строгая система проверки контрагентов с обязательным подтверждением прав на товарные знаки, что позволяет минимизировать попадание фальсификата на полки магазинов.

Ранее сообщалось, что ПФО попал в топ-5 округов, где чаще всего находят фальшивые банкноты.

Никита Егоров