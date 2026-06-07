В Рособрнадзоре призвали изменить формат домашних заданий в связи с развитием ИИ
Нужен такой формат заданий, который заинтересует учеников и мотивирует их к действиям
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что формат домашних заданий в школах необходимо пересмотреть в связи с развитием искусственного интеллекта. Своим мнением он поделился в беседе с РИА «Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
— Необходимо разрабатывать такие домашние задания, которые искусственный интеллект не сможет выполнить за учащегося, — подчеркнул он.
Музаев отметил, что искусственный интеллект представляет собой серьезный вызов для системы школьного и высшего образования.
— Нужен такой формат заданий, который заинтересует учеников и мотивирует их к действиям, будь то работа над проектом, выполнение практической части задания или заучивание материала. Именно такой должен быть подход, — добавил глава Рособрнадзора.
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