В Рособрнадзоре призвали изменить формат домашних заданий в связи с развитием ИИ

Нужен такой формат заданий, который заинтересует учеников и мотивирует их к действиям

Фото: Динар Фатыхов

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что формат домашних заданий в школах необходимо пересмотреть в связи с развитием искусственного интеллекта. Своим мнением он поделился в беседе с РИА «Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Необходимо разрабатывать такие домашние задания, которые искусственный интеллект не сможет выполнить за учащегося, — подчеркнул он.

Музаев отметил, что искусственный интеллект представляет собой серьезный вызов для системы школьного и высшего образования.

— Нужен такой формат заданий, который заинтересует учеников и мотивирует их к действиям, будь то работа над проектом, выполнение практической части задания или заучивание материала. Именно такой должен быть подход, — добавил глава Рособрнадзора.

Ранее выпускников предупредили о новых схемах мошенничества в период ЕГЭ.

Никита Егоров