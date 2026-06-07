Китай начал специальную морскую операцию в акватории к востоку от Тайваня
Данное решение стало реакцией Пекина на переговоры между Японией и Филиппинами по вопросам демаркации морских границ в этом регионе
Китай объявил о начале специальной морской операции в водах восточнее Тайваня. Об этом 6 июня сообщило агентство Xinhua, ссылаясь на источник.
— Минтранспорта осуществило организацию специальной операции для обеспечения соблюдения правил морского судоходства в акватории к востоку от Тайваня, — информирует агентство.
Данное решение стало реакцией Пекина на переговоры между Японией и Филиппинами по вопросам демаркации морских границ в этом регионе. В китайском ведомстве подчеркнули, что действия Токио и Манилы нарушают территориальный суверенитет и морские права КНР.
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