Карапетян пообещал соблюдать баланс между Россией и Западом при победе на выборах

Америка, Россия и ЕС должны помогать развиваться Армении, добавил он

Находящийся под домашним арестом лидер партии «Сильная Армения», российский предприниматель Самвел Карапетян заявил, что в случае победы блока «Сильная Армения» на парламентских выборах республика будет соблюдать баланс в отношениях между Россией, США и ЕС.

— Понимаете, мы должны иметь со всеми хорошие отношения. И с Америкой, и с Евросоюзом, и с Россией. Это те страны, которые должны помогать развиваться Армении. Мы не можем сказать, что мы будем иметь хорошие отношения только с Россией или Америкой. <...> В нашем случае этот баланс однозначно будет, — сказал он журналистам, выходя из избирательного участка в Ереване, куда его доставили сотрудники правоохранительных органов для участия в голосовании.

18 июня 2025 года Карапетян был задержан по обвинению в публичных призывах к захвату власти и арестован на два месяца. Позже арест несколько раз продлевался. 17 апреля суд постановил продлить домашний арест Карапетяна еще на три месяца со сменой адреса отбывания с Ташира на Ереван.

В Армении 7 июня проходят очередные парламентские выборы. В них принимают участие 18 политических сил, включая правящую партию «Гражданский договор», которую возглавляет премьер Никол Пашинян, а также оппозиционные блоки «Армения» во главе с Робертом Кочаряном и «Сильная Армения» во главе с Нареком Карапетяном. Правом голоса в стране обладают чуть менее 2,5 млн граждан.



Никита Егоров