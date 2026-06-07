В казанском аэропорту ряд рейсов перенесли почти на 16 часов

Так, рейс Nordwind Airlines N4 1487 в Бишкек вылетит в 16:20 из столицы Татарстана

Фото: Арсений Фавстрицкий

В казанском аэропорту 7 июня на вылет задерживаются девять рейсов, следует из онлайн-табло стоянки воздушных судов.

Так, рейс Nordwind Airlines N4 1487 в Бишкек перенесли почти на 16 часов. Теперь вылет запланирован на 16:20. Рейс Nordwind Airlines N4 250 в Санкт-Петербург вылетит почти на 5 часов позже, а именно в 12:05, рейс Smartavia 5N 598 перенесен на 4 часа, вылет — в 15:45, а рейс Nordwind Airlines N4 246 отправится в 23:05 вместо 21:15.

В московском Шереметьево у рейса Nordwind Airlines N4 60 перенесли вылет на 15:15, а Nordwind Airlines в Калининград — на 13:00 вместо 10:15, самолет «Россия» стартует в Сочи в 15:45, это почти на час позже, чем ожидалось ранее.

Кроме того, задержаны несколько рейсов на зарубежных направлениях. Так, самолет Centrum Air в Ташкент вылетит на два часа позже, в 12:05. Также почти на пару часов перенесли рейс Nordwind Airlines в аэропорт Стамбула. Самолет стартует в 15:25.

Из рейсов на прилет самолет Nordwind Airlines из Сочи приземлится в Казани на 16 часов позже, в 19:30, а рейс Nordwind Airlines из Бишкека — почти на 15,5 часа, в 00:15 8 июня.



Ранее сообщалось, что в Арском районе Татарстана потерпел крушение самодельный легкомоторный самолет.

Никита Егоров