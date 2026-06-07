Исследование: каждый восьмой россиянин возьмет отгул к выходным на День России

56% респондентов планируют ограничиться официальными выходными и не присоединять дополнительные дни

Фото: Артем Дергунов

Каждый восьмой трудоустроенный россиянин — 12% — намерен присоединить отпуск или отгулы к праздничным дням 12—14 июня, чтобы продлить период отдыха, следует из исследования SuperJob.



Мужчины планируют брать дополнительные дни чаще женщин — 14% против 11%), а работники старше 35 лет продлевают выходные в три раза активнее, чем молодежь. Среди опрошенных с высшим образованием желающих отдохнуть подольше — 17%, со средним профессиональным — лишь 5%.

При этом 56% респондентов планируют ограничиться официальными выходными и не присоединять дополнительные дни.

Напомним, около трети работающих жителей Приволжского федерального округа хотели бы получать заработную плату еженедельно. Сейчас такая возможность есть только у 5% респондентов.

Галия Гарифуллина