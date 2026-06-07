За ночь средства ПВО сбили 95 украинских БПЛА над российскими регионами
Также беспилотники уничтожены над акваторией Черного моря
Российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа в ночное время над различными российскими регионами и акваторией Черного моря.
Как сообщило Минобороны России, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями, а также над Краснодарским краем, Московской областью, Республикой Крым и в водах Черного моря.
Ранее президент России Владимир Путин допустил применение «Орешника» по различным целям в будущем.
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