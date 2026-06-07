Выпускники колледжей в России быстро выходят на достойную зарплату, заявил Чернышенко

Студенты почти с первого года обучения могут проходить производственную практику, и, как правило, она оплачивается

Ученики колледжей «Профессионалитета» имеют возможность проходить производственную практику начиная с первого курса, причем чаще всего эта практика оплачивается. Благодаря этому студенты быстро выходят на рынок труда и начинают зарабатывать достойные деньги. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ, чьи слова приводит ТАСС.

— Студенты почти с первого года обучения могут проходить производственную практику, и, как правило, она оплачивается. Они выходят на рынок труда за короткое время, получают достойную заработную плату, могут строить свои планы на будущее, брать ипотеку и создавать семьи практически после завершения обучения в средних профессиональных образовательных учреждениях, — отметил Чернышенко.

Форум проходит с 3 по 6 июня, и его главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа посвящена созданию новой модели глобального развития в условиях изменения мировой экономики.

Как сообщил советник президента РФ и ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков, в мероприятии участвуют представители 142 стран, и было подписано более 1000 соглашений на общую сумму более 6,6 трлн рублей.

Подробнее о стоимости обучения, количестве бюджетных мест и особенностях приема в колледжи Казани — в материале «Реального времени».

Никита Егоров