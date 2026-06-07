Пашинян заявил, что Армению не могут лишить статуса страны — члена ЕАЭС

Все решения в рамках организации принимаются единогласным голосованием

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что республика является полноправным участником Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и что все решения в рамках организации принимаются единогласным голосованием. Ереван, как и другие государства-члены, имеет право вето. Его слова приводит РИА «Новости».

В ходе пресс-конференции после парламентских выборов, которые состоялись 7 июня и в которых участвуют 18 партий и политических блоков, Пашинян ответил на вопрос о возможности лишения Армении статуса члена ЕАЭС. Он подчеркнул, что это невозможно, поскольку Армения обладает правом вето, как и остальные участники союза.

Ранее сообщалось, что Карапетян пообещал соблюдать баланс между Россией и Западом при победе на выборах.

Никита Егоров