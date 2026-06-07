Священник назвал продукты, которые нельзя есть во время Петрова поста

Рыбу разрешено кушать только в определенные дни

Фото: Мария Зверева

Во время Петрова поста запрещено есть мясо, яйца и молочку, а рыбу разрешено вкушать только в определенные дни. Об этом сообщил врач-реаниматолог и иеромонах Феодорит (Сеньчуков), чьи слова приводит РИА «Новости».

Петров пост, также известный как Апостольский, является одним из четырех многодневных постов Православной Церкви. В 2026 году он начнется 8 июня и продлится 34 дня, завершившись 11 июля. На следующий день, 12 июля, Церковь отмечает праздник апостолов Петра и Павла, в честь которых и назван этот пост.

— Этот пост считается мягким. Основное правило: запрещается есть мясо, яйца и молочные продукты, а рыба разрешена по субботам, воскресеньям и в дни полиелейных праздников, — отметил отец Феодорит.

Он уточнил, что рыбу можно будет есть также в понедельники (кроме 8 июня) и во вторники (кроме 30 июня). По четвергам тоже разрешено есть рыбу, за исключением 18 и 25 июня.

— Кроме того, по общему правилу в дни, когда разрешена рыба, можно употреблять и морепродукты. Также традиционно их едят в дни, когда рыба запрещена, но устав допускает употребление пищи с растительным маслом в ряде дат, таких как 12, 17, 18, 24, 25 июня, а также 1, 8 и 10 июля, — добавил Сеньчуков.

Ранее сообщалось, что за неделю в Татарстане сильнее всего подорожали картошка и сосиски.

Никита Егоров