На капремонт путепровода через трассу Набережные Челны — Заинск — Альметьевск направили более 380 млн рублей
Работы должны быть завершены к 25 июля 2028 года
На капремонт путепровода через трассу Набережные Челны — Заинск — Альметьевск направили 381,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Работы будут вестись на участке км 11+040 в Тукаевском районе Татарстана. Длина путепровода составляет 77,55 м.
Работы должны быть завершены к 25 июля 2028 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».
Напомним, недавно в Балтасинском районе Татарстана завершили ремонт автомобильной дороги Балтаси — Шемордан. Работы проведены на участке протяженностью 1,2 км.
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