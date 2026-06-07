Новости общества

15:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На капремонт путепровода через трассу Набережные Челны — Заинск — Альметьевск направили более 380 млн рублей

16:20, 07.06.2026

Работы должны быть завершены к 25 июля 2028 года

На капремонт путепровода через трассу Набережные Челны — Заинск — Альметьевск направили более 380 млн рублей
Фото: Артем Дергунов

На капремонт путепровода через трассу Набережные Челны — Заинск — Альметьевск направили 381,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы будут вестись на участке км 11+040 в Тукаевском районе Татарстана. Длина путепровода составляет 77,55 м.

Работы должны быть завершены к 25 июля 2028 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Напомним, недавно в Балтасинском районе Татарстана завершили ремонт автомобильной дороги Балтаси — Шемордан. Работы проведены на участке протяженностью 1,2 км.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также