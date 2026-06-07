В ABB предрекли Европе массовую безработицу

Рост цен на газ, вызванный перебоями с поставками из Ближнего Востока, создает дополнительное давление на европейскую экономику

Европе грозит массовая безработица, если Европейский Союз не ускорит экономические реформы и не повысит конкурентоспособность своих экономик на фоне повышения цен на энергоносители. Такое мнение высказал Мортен Виерод, гендиректор шведско-швейцарского концерна ABB, одного из ведущих производителей электротехнического оборудования в Европе.

— Сильно надеюсь, что нам не потребуется более серьезный кризис для того, чтобы осознать всю серьезность ситуации, который привел бы к массовой безработице. Это не обязательно, — отметил Виерод в интервью газете Financial Times.

Он добавил, что европейские власти действуют недостаточно быстро в реализации предложенных мер по повышению конкурентоспособности экономики, озвученных в докладе бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. По информации издания, план действий, представленный Драги в 2024 году и включающий 383 мер, на данный момент выполнен всего на 10%.

Виерод также подчеркнул, что рост цен на газ, вызванный перебоями с поставками из Ближнего Востока, создает дополнительное давление на европейскую экономику. Он уверен, что дефицита газа в Европе не предвидится, но высокие цены на топливо сохранятся как минимум до 2026—2027 годов, что негативно скажется на конкурентоспособности европейских производителей по сравнению с американскими компаниями, которые пользуются более дешевыми внутренними ресурсами энергии.

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Никита Егоров