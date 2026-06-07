КНДР не пойдет на компромисс по вопросу ядерного разоружения, заявила Ким Е Чжон

По итогам визита в Пекин президента США Дональда Трампа денуклеаризация КНДР была озвучена как общая цель для США и Китая

КНДР ни при каких обстоятельствах не будет идти на компромисс в вопросе ядерного разоружения. Об этом заявила замзаведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон, комментируя недавние заявления власти США о денуклеаризации Корейской Народной Демократической Республики.

По информации Белого дома, по итогам визита в Пекин президента США Дональда Трампа денуклеаризация КНДР была озвучена как общая цель для США и Китая.

— КНДР ни в коем случае не позволит нарушить паритет сил для защиты безопасности своего суверенитета... Это послание должно быть ясным для всего мира: мы не будем идти на компромисс, когда речь идет о защите нашей страны, — отметила Ким Е Чжон, чьи слова приводит госинформационное агентство ЦТАК (перевод по РИА «Новости»).

Она добавила, что КНДР «не будет обсуждать свой суверенитет с кем-либо», подчеркивая, что это противоречит конституции страны. Ким Е Чжон также отметила, что вокруг КНДР формируется «агрессивный блок», который совместно владеет ядерным оружием, проводит враждебные военные учения и размещает атомное вооружение.

Лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно подчеркивал, что ядерное оружие является неотъемлемым правом суверенного государства, необходимым для сдерживания внешней агрессии. Этот статус ядерной державы также закреплен в законодательстве страны.

Ранее сообщалось, что Китай начал специальную морскую операцию в акватории к востоку от Тайваня.

Никита Егоров