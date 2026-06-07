За год в России количество сотрудников до 40 лет сократилось почти на 800 тыс. человек

Существеннее всего занятость упала в возрастной группе 30–34 лет

Фото: Артем Дергунов

За 2025 год в России количество сотрудников до 40 лет сократилось почти на 800 тыс. человек, или на 2,4%. Об этом сообщает FinExpertiza со ссылкой на данные Росстата.

Работников в этом возрасте в прошлом году насчитывалось 31,3 млн человек против 32,1 млн в 2024-м. Существеннее всего занятость упала в возрастной группе 30–34 лет — на 7,9% (777,1 тыс. человек). При этом данная возрастная группа формирует ядро наиболее экономически активных сотрудников.

Число занятых упало и в группе 15–19 лет — на 7,3% (28 тыс. человек). «Это крайне малочисленная категория занятых на самом старте трудовой траектории, в значительной части еще не завершивших обучение», — говорят аналитики. Незначительное сокращение на 1% наблюдалось в группе 25–29 лет (64,9 тыс. человек).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В то же время занятых в возрасте 20–24 лет стало больше на 2% (+71,6 тыс. человек).

— В когорте 35–39 лет — уже сформировавшихся профессионалов — занятость выросла на 0,1% (+13,8 тыс. человек), до 11,7 млн. При этом две смежные группы — 30–34 года и 35–39 лет — остаются крупнейшими среди работников моложе 40 лет и совокупно формируют около 28% общей численности занятых в России, — говорится в исследовании.

Напомним, менеджеры по продажам и кассиры являются самыми востребованными профессиями в России этой весной. В топ-3 также вошли продавцы-консультанты и курьеры. При этом исследования показали, что медианная зарплата для менеджеров по продажам за год выросла на 12%, а для кассиров — более чем на 16%.



Галия Гарифуллина