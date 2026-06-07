Названы сферы, где средняя зарплата россиян превышает 200 тыс. рублей
Среди таких сфер — производство табачных изделий и добыча нефти и газа
В марте текущего года в России зафиксированы средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в пяти отраслях, включая производство табачных изделий и добычу нефти и газа.
В частности, согласно статистике Росстата, в сфере добычи нефти и газа, а также в области информации и связи средняя зарплата составила 226 тысяч рублей. В производстве табачных изделий она достигла 218 тысяч рублей, а в отрасли воздушного и космического транспорта — 223 тысячи рублей. Наибольшая зарплата отмечена в финансовом и страховом секторах — 314 тысяч рублей.
В целом же средняя зарплата в России в марте 2026 года составила 112,6 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в РФ предложили ввести материнскую зарплату не ниже МРОТ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».