Названы сферы, где средняя зарплата россиян превышает 200 тыс. рублей

Среди таких сфер — производство табачных изделий и добыча нефти и газа

Фото: Динар Фатыхов

В марте текущего года в России зафиксированы средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в пяти отраслях, включая производство табачных изделий и добычу нефти и газа.

В частности, согласно статистике Росстата, в сфере добычи нефти и газа, а также в области информации и связи средняя зарплата составила 226 тысяч рублей. В производстве табачных изделий она достигла 218 тысяч рублей, а в отрасли воздушного и космического транспорта — 223 тысячи рублей. Наибольшая зарплата отмечена в финансовом и страховом секторах — 314 тысяч рублей.

В целом же средняя зарплата в России в марте 2026 года составила 112,6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в РФ предложили ввести материнскую зарплату не ниже МРОТ.

Никита Егоров